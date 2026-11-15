छत्रपती संभाजीनगर

कोल्हापूरात होणाऱ्या राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत लातुरचा संघ दुसऱ्या वर्षी कृपासदन शाळेने मारली बाजी

कोल्हापूरात होणाऱ्या राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत लातुरचा संघ दुसऱ्या वर्षी कृपासदन शाळेने मारली बाजी
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LTR26B15641 लातूर : विभागीय बास्केटबॉल स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावून राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभागी झालेला कृपा सदन कॉन्व्हेंट हायस्कूलचा संघ. -------------- राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत लातूरचा संघ खेळणार ------------- सकाळ वृत्तसेवा लातूर, ता. १५ : लातूर जिल्हा क्रीडा संकुल येथे झालेल्या विभागीय १७ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या  बास्केटबॉल स्पर्धेत कृपा सदन कॉन्व्हेंट हायस्कूलच्या खेळाडूंनी प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यामुळे कोल्हापूर (वारणानगर) येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेसाठी कृपा सदन कॉन्व्हेंट हायस्कूलच्या संघाची निवड झाली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी कृपासदन शाळेने राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी आपला सहभाग नोंदविला आहे. कोल्हापूर येथे १६  ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेमध्ये आशिष राठोड, ईशान घोरवाडे, अथर्व नरहरे, रुद्र गंगथडे, शुभम कांबळे,  प्रसाद सावंत, शंकर पाडुळे, आर्यन जाधव, मनोज दिंडे, आवधूत कदम, आदित्य कदम, शिवम डोंगरे आदी  खेळाडूंचा समावेश आहे. या खेळाडूंचा शाळेच्या प्राचार्या सिस्टर ममता, संस्थेच्या मॅनेजर सिस्टर जलमा, सिस्टर अरुल, सिस्टर जेनिट, सिस्टर प्रियंका तसेच क्रीडा शिक्षक  युसूफ फारूकी व डी. जी. कोंबडे यांचाही सत्कार करण्यात आला.

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