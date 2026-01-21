छत्रपती संभाजीनगर

लातूर हादरलं! जन्मदात्या आईने पोटच्या गोळ्यावर तब्बल 17 वेळा चाकूने केले सपासप वार; चिमुरडीच्या तोंडातही खूपसला चाकू, उंबरठा रक्ताने...

Shocking Child Case in Latur : लातूरमध्ये पती उशिरा आल्याच्या रागातून आईने दीड वर्षांच्या मुलीची निर्घृण हत्या केली. या अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Latur Crime News : लातूर शहरातील श्यामनगर परिसरात माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडलीये. पती घरी उशिरा परतल्याच्या रागातून एका आईने आपल्या दीड वर्षांच्या (१८ महिन्यांच्या) चिमुरडीची निर्दयीपणे हत्या केल्याने संपूर्ण शहर हादरले आहे. अश्विनी चौगुले असे आरोपी महिलेचे नाव असून, तिने नंदिनी नावाच्या आपल्या मुलीवर चाकूने सपासप वार करत तिचा जीव घेतला.

Latur
police case
crime marathi news
child abuse

