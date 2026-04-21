Latur Well Death Case : लातूर हादरलं! पोटच्या दोन चिमुकल्यांसह आईनं ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळील विहिरीत घेतली उडी, पहाटे 5 वाजता काय घडलं?

किल्लारी (जि. लातूर) : मातेसह तिच्या दोन चिमुकल्यांचे मृतदेह विहिरीत आढळल्याची घटना खरोसा (ता. औसा) या गावात सोमवारी (ता. २०) पहाटे उघडकीस (mother children case in Latur village) आली. घटनेमागचे नेमके कारण समजू शकले नसले, तरी कौटुंबिक कलहातून तिने आपल्या मुलांना सोबत घेत विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..निकिता दीपक भुरे (वय २२), तिचा मुलगा शिवांश (४) आणि मुलगी शिवानी (५) अशी मृतांची नावे आहेत. शिवांश, शिवानीला सोबत घेऊन निकिता ही कोणालाही काहीही न सांगता पहाटे पाचच्या सुमारास घराबाहेर पडली. गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळील सार्वजनिक विहिरीत सकाळी या तिघांचे मृतदेह आढळले..ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही मृतदेह विहिरीबाहेर काढले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौटुंबिक कलहातून ही घटना घडली असावी. निकिताचे पती दीपक भुरे शेती करतात. त्यांची सुमारे पाच एकर जमीन आहे. निकिताचे माहेर कारला (ता. औसा) येथे आहे..गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निकिता शांत स्वभावाची होती. मात्र, काही दिवसांपासून तिच्या स्वभावात बदल दिसत होता. दरम्यान, मनोज भरत भुरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून किल्लारी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद झाली आहे. सहायक फौजदार यादव यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. नेमक्या कारणाचा पोलिस तपास करीत आहेत.