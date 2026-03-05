Latur Crime : मुरुडमध्ये अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यांवर पोलिसांची धडक कारवाई; २.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मुरुड : मुरुड ग्रामस्थांनी अवैध व्यवसायांविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने मुरुड येथे कारवाई करत अवैध देशी दारूची वाहतूक करणाऱ्या आरोपीला जेरबंद केले. या कारवाईत सुमारे २ लाख ५१ हजार ९२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .मागील काही दिवसापासून मुरुड मध्ये चालणाऱ्या अवैध व्यवसायावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. यासाठी ग्रामस्थांनी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढून पोलिसांना निवेदन दिले होते. एवढ्यावरच न थांबता ग्रामस्थांनी शहरात अवैध दारू विक्री करणाऱ्या लोकांच्या घरावर दहा टाकत अवैध दारू विक्रीचा मोठा साठा नष्ट केला होता. मुरुड पोलिसांनीही वळण रस्त्यावर अवैध दारू विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक करून त्यांच्याकडून 55 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. यानंतरही कमी अधिक प्रमाणात अवैध व्यवसाय करणारे कार्यरत होते. पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत विशेष पथकाला गुरुवारी ता 5 मार्च रोजी सकाळी गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, करकट्टा–माटेफळ रोड मार्गे पांढऱ्या रंगाच्या इंडिका व्हिस्टा (MH-24-V-1311) कारमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध देशी दारूची वाहतूक होत आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पथकाने सापळा रचला..Kolhapur Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर इंग्लिश दारूचा नजराणा! कोल्हापुरात येणारा सव्वा कोटीचा माल जप्त.सकाळी सुमारे ७.४५ वाजता करकट्टा–माटेफळ रस्त्यावर एका खडी केंद्रासमोर संशयित वाहन दिसताच पोलिसांनी कार थांबवून चालकाची चौकशी केली. त्याने आपले नाव दिगांबर मंचक जाधव (वय ४२, रा. गोविंदनगर ता. रेणापूर, ह.मु. शिवाजीनगर मुरुड) असे सांगितले.वाहनाची झडती घेतली असता कारमध्ये सिमला संत्रा, टेंगो पंच, जीएम कडकधार संत्रा या नावाच्या १८० मि.ली. देशी दारूच्या बाटल्यांचा मोठा साठा आढळून आला. पोलिसांनी दारूचा साठा तसेच वाहतुकीसाठी वापरलेली इंडिका व्हिस्टा कार असा एकूण २,५१,९२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध मुरुड पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा कलम ६५ (अ) (ई) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकातील पोउपनि. अयूब शेख, श्रेणी पो.उपनि. उत्तम जाधव, पोलीस अमलदार रामहारी भोसले, यशवंत घुगे, दीपक ऋष्णव तसेच मुरुड पोलीस ठाण्याचे बाबासाहेब खोपे व जाधवर यांनी केली.दरम्यान, लातूर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांकडून पुढील काळातही अशाच प्रकारच्या कठोर कारवाया सुरू राहणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.