अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारप्रकरणी प्राचार्याचा शोध

प्राचार्यास अटकेसाठी लातूरमध्ये मोर्चा
--
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचे प्रकरण, संस्थेच्या फलकावर शाईफेक
--
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर, ता. ५ ः अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी येथील प्रकाशनगर भागातील आदर्श शैक्षणिक संकुलाचे प्राचार्य बशीर शेख याच्यावर येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. शेखचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची दोन पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. शेखला अटक करून कठोर शिक्षा करावी, या मागणीसाठी नागरिकांनी आदर्श शैक्षणिक संकुलावर मोर्चा काढला. संस्थेच्या फलकावर शाई फेकत निषेध नोंदवला. दुसरीकडे या संस्थेच्या बार्शी मार्गावरील एका शाळेवर अनोळखींनी दगडफेक करीत काचा फोडल्या.
आदर्श शैक्षणिक संकुलात दहावीपर्यंत शाळा आहे. या संस्थेचा चालक व प्राचार्य बशीर शेख याने अत्याचार केल्याप्रकरणी एका पीडित अल्पवयीन मुलीने तक्रार दिल्यावरून गुन्हा नोंद झाला होता. तेव्हापासून तो फरारी आहे. शहरातील काही कार्यकर्त्यांनी आदर्श शैक्षणिक संकुलावर मोर्चा काढला. प्राचार्याच्या विरोधात घोषणा दिल्या. मोर्चामुळे सकाळी मुलांना घरी सोडून देण्यात आले होते. या मोर्चेकऱ्यांनी संकुलाच्या फलकावर शाई फेकत निषेध व्यक्त केला. शिष्टमंडळाने नांदेड परिक्षेत्राचे पोलिस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांची भेट घेत मागणीचे निवेदन दिले.
----