Latur Accident : रुग्णालयात दाखल असलेल्या आईला जेवणाचा डबा घेऊन जाताना काळाचा घाला; लातुरात कारच्या धडकेत तरुणी ठार

लातूर : येथील राजीव गांधी चौक ते नांदेड नाका जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर वसंतराव नाईक चौकात बुधवारी (ता. ३१) मध्यरात्री कारच्या धडकेत एका तरुणीचा मृत्यू (Latur Highway Road Accident) झाला. त्यानंतर गुरुवारी (ता. १) या तरुणीच्या नातेवाइकासह नागरिकांनी गतिरोधक बसवण्याच्या मागणीसाठी वसंतराव नाईक चौकात मृतदेहासह राष्ट्रीय महामार्गाच्या विरोधात रास्ता रोको आंदोलन केले. .त्यानंतर महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले असून, तरुणीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. प्रतीक्षा ताराचंद राठोड (वय २४) ही रुग्णालयात दाखल असलेल्या आपल्या आईसाठी जेवणाचा डबा देण्यासाठी स्कुटीने जात होती. त्यावेळी भरधाव कारने तिला धडक दिल्याने तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी कारचा शोध घेत रात्रीच गुन्हा दाखल केला..Buldhana Crime : पत्नीचं अफेअर असल्याचा संशय, नवऱ्यानं बायकोसह 4 वर्षाच्या चिमुरड्याला कुऱ्हाडीने वार करुन संपवलं; रियांश वाचू शकला असता, पण....या तरुणीवर येथील शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी झाल्यानंतर गुरुवारी (ता. १) सकाळी तिचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. रुग्णवाहिकेतून मृतदेह अंत्यविधीला नेत असतानाच याच चौकात सर्व नातेवाईक व या भागातील नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. या महामार्गावर अपघाताच्या ठिकाणी गतिरोधक करावेत, या महामार्गाचे सर्व्हिस रोड मोकळे करावेत, पोलिस चौकी बसवावी आदी मागण्यांसाठी हा रास्ता रोको करण्यात आला..Nursing Student Assault : लग्नाचं आमिष दाखवून डॉक्टरनं नर्सिंग विद्यार्थिनीवर केला बलात्कार; फ्लॅटवर घेऊन गेला अन् तिच्यावर....राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता माने यांनी आंदोलन करणाऱ्यातील माजी उपमहापौर चंद्रकांत बिराजदार यांच्याशी मोबाइलवरून चर्चा केली. लवकरच या ठिकाणी गतिरोधक बसवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.