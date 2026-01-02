छत्रपती संभाजीनगर

Latur Accident : रुग्णालयात दाखल असलेल्या आईला जेवणाचा डबा घेऊन जाताना काळाचा घाला; लातुरात कारच्या धडकेत तरुणी ठार

Fatal Road Accident on Latur National Highway : लातूरमध्ये भरधाव कारच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्गावर गतिरोधक बसवण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले.
लातूर : येथील राजीव गांधी चौक ते नांदेड नाका जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर वसंतराव नाईक चौकात बुधवारी (ता. ३१) मध्यरात्री कारच्या धडकेत एका तरुणीचा मृत्यू (Latur Highway Road Accident) झाला. त्यानंतर गुरुवारी (ता. १) या तरुणीच्या नातेवाइकासह नागरिकांनी गतिरोधक बसवण्याच्या मागणीसाठी वसंतराव नाईक चौकात मृतदेहासह राष्ट्रीय महामार्गाच्या विरोधात रास्ता रोको आंदोलन केले.

