परभणीत लायन्स क्वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप उत्साहात

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लायन्स क्लबकडून शहरातील इंग्लीश स्कुलमधील ३० शिक्षकांना शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. ज्योती तोष्णीवाल यांनी प्रशिक्षण दिले.
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इंग्लिश स्कुलच्या ३० शिक्षकांना
लायन्स क्लबकडून प्रशिक्षण
परभणी, ता. ७ ः लायन्स क्बलच्या लायन्स क्वेस्ट टिचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप अंतर्गत शहरातील विविध इंग्रजी शाळांत अध्यापनाचे काम करणाऱ्या ३० शिक्षकांना अद्यावत प्रशिक्षण देण्यात आले.
या प्रशिक्षणासाठी ओयासिस इंग्लिश स्कूल परभणी येथील २३ शिक्षक, अद्वैता स्कूल ऑफ एक्सलन्सचे ५ शिक्षक, लायन्स परिवारातील २ शिक्षक अशा एकूण ३० प्रशिक्षणार्थींनी सहभाग घेतला. शिक्षण तज्ज्ञ व जागतिक पातळीवरील प्रशिक्षिका डॉ. ज्योती तोष्णीवाल यांनी प्रशिक्षण दिले. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी सुप्रीया कोतवाल उपस्थित होत्या. अशोक पांचाळ यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनाची जबाबदारी सांभाळली. पंडित बरदाळे यांनी सहसमन्वयक म्हणून काम पाहिले. कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी जयेशभाई ठक्कर, मनीष माखन, संध्या पारख यांची उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या हस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी परभणी लायन्स परिवारातील डॉ. श्रीकांत मनियार, अशोक सोनी, शंकर गुजराती, अवि टाक, प्रदीप गोलेच्छा, उदय जैन, सुनील मोडक, विजय कुचेरिया, विशाल वट्टमवार, सुनील मुथा, जगदीश मुंदडा, सुभाष इंगळे, एम. जे. एफ. सतीश चौधरी, श्रीराम गर्जे, प्रवीण धाडवे, के.के. पाटील, संभाजी शेवटे, सुधाकर आंदोले, विजय श्रीमाळी, सुहास बिडकर, रुस्तुम कदम, महेंद्र मोताफळे, भालचंद्र खानापुरे, भगवान पूर्ण, चंद्रकांत कारवार, अनिल धुतमल, अर्जुन वसमतकर, सुभाष चलवदे यांच्यासह लायन्स क्लब परभणीचे सदस्य उपस्थित होते. लायन्स क्लब परभणीच्या सदस्यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य केले.
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