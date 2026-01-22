Kalamb Crime News : पोलीस कारवाईत दोन आरोपी अटकेत; सोलापूर-धुळे हायवेवरील लूट प्रकरणाचा पर्दाफाश

दिलीप गंभिरेकळंब : सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून लूट करणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाने पर्दाफाश करत दोन सराईत आरोपींना अटक केली आहे. या कारवाईत सुमारे ८ लाख २८ हजार ६५९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.पोलिसांनी सांगितले की, २४ डिसेंबर २०२५ रोजी ट्रक चालक रामजी शोभनाथ यादव हे कंटेनरमधून नवीन टायर घेऊन सोलापूर-धुळे हायवेवरून जात असताना, लक्ष्मी पारधी पिढी, तेरखेडा परिसरात त्यांच्या कंटेनरमधील नवीन टायर अज्ञात आरोपींनी लुटले होते.या गंभीर गुन्ह्याचा तपास उघडकीस आणण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांनी पथकाला विशेष सूचना दिल्या. .त्या अनुषंगाने २१ जानेवारी रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक पेट्रोलिंग करत असताना, गुप्त माहितीनुसार संशयित अनिल मच्छींद्र पवार (वय ३४, रा. लक्ष्मी पारधी पिढी, तेरखेडा) व त्याचा साथीदार नाना तानाजी शिंदे (वय २७, रा. भिकारसारोळा, ता. जि. धाराशिव) हे तेरखेडा गावात आले असल्याचे समजले.पोलीस पथकाला पाहताच आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत सुरुवातीला आरोपींनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...मात्र अधिक विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, त्यांनी इतर दोन साथीदारांसह हायवेवरून जाणाऱ्या कंटेनरमधून नवीन टायर लुटल्याची तसेच कळंब तालुक्यातील पानगाव येथे चोरी केल्याची कबुली दिली.याशिवाय वाशी, बेंबळी, येरमाळा व भादा पोलीस ठाणे हद्दीतून चोरी केलेल्या मोटारसायकली लक्ष्मी पारधी पिढीच्या पाठीमागील फॉरेस्ट परिसरात लपवून ठेवल्याचेही त्यांनी सांगितले..त्यानुसार पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकून २९ नवीन टायर, ४ चोरीच्या मोटारसायकली, गुन्ह्यातील रोख रक्कम तसेच गुन्हा करताना वापरलेले चारचाकी वाहन असा एकूण ८ लाख २८ हजार ६५९ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितु खोखर, अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, पोलीस हवालदार विनोद जानराव, नितीन जाधवर, बबन जाधवर, चालक पोलीस हवालदार महेबूब अरब, रोहित दंडनाईक यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.