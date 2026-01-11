छत्रपती संभाजीनगर

Sillod Politics : केऱ्हाळा जि. प. गटात निवडणुकीच्या तयारीला वेग; इच्छुकांची मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची धडपड

Sillod local body election updates : केऱ्हाळा जि.प. गटात निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच हालचालींना वेग; इच्छुक उमेदवारांकडून गाठीभेटी, शक्तिप्रदर्शन आणि सोशल मीडियावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी.
सकाळ वृत्तसेवा
निल्लोड : केऱ्हाळा जिल्हा परिषद गटात आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांच्या हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच इच्छुकांनी गावोगावी मतदारांच्या घरी जाऊन भेटीगाठी सुरू केल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. मतदारांशी थेट संवाद साधत आपली उपस्थिती ठसवण्याचा प्रयत्न अनेक इच्छुकांकडून केला जात आहे.

