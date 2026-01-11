Sillod Politics : केऱ्हाळा जि. प. गटात निवडणुकीच्या तयारीला वेग; इच्छुकांची मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची धडपड

महेश रोडेनिल्लोड : केऱ्हाळा जिल्हा परिषद गटात आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांच्या हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच इच्छुकांनी गावोगावी मतदारांच्या घरी जाऊन भेटीगाठी सुरू केल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. मतदारांशी थेट संवाद साधत आपली उपस्थिती ठसवण्याचा प्रयत्न अनेक इच्छुकांकडून केला जात आहे..काही ठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती व अन्य विकासकामांची लगबग सुरू असून, तर काही गावांत बाकडे वाटप, सार्वजनिक सुविधांचे आयोजन आणि सामाजिक कार्यक्रमांद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न होत आहेत. याचबरोबर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मेळावे, सभा व पार्ट्यांचे आयोजन करून इच्छुकांकडून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे.दरम्यान, भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या प्रमुख पक्षांचे इच्छुक उमेदवार केऱ्हाळा जि. प. गटात आघाडीवर असून, गटातील चर्चांना चांगलाच उधाण आले आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....भाजपा पक्षाकडून अनिता ज्ञानेश्वर मोठे, शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडून विजया विठ्ठल जाधव, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाकडून कल्पना ठगण भागवत यांची नावे सध्या जोरदार चर्चेत आहेत.याचप्रमाणे पंचायत समिती गण निल्लोड साठीही राजकीय हालचालींना वेग आला असून, भाजपा पक्षाकडून भगवान शेणफड आहेर, तर शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडून अक्षय दिलीप मगर यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र, भाजपा पक्षामध्ये पंचायत समिती गणाच्या उमेदवारीवरून वेळेवर बंडखोरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, अंतर्गत नाराजी उघड होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.केऱ्हाळा पंचायत समिती गणात सुमारे १४,५०० तर निल्लोड पंचायत समिती गणात सुमारे १५,५०० मतदार असून, दोन्ही गण मिळून एकूण सुमारे ३० हजार मतदारसंख्या आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षासाठी ही लढत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इच्छुकांकडून कसून प्रयत्न सुरू आहेत..दरम्यान, सोशल मीडियावरही राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून नेत्यांवर आरोप–प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असून, सध्या अर्धवट अवस्थेत असलेल्या बोरगाव कासारी येथील पुलाच्या कामावरून जोरदार राजकारण रंगले आहे. पुलाचे काम नेमके कुणामुळे बंद पडले, यावरून सोशल मीडियावर दिवसभर आरोप–प्रत्यारोप सुरू असून, पोस्ट, व्हिडीओ आणि कमेंट्सद्वारे परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याचे प्रकार घडत आहेत.निवडणूक वातावरण तापत असताना पक्षांतर्गत हालचालींनाही वेग आला असून, नेमका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या इच्छुकांना पक्षाची उमेदवारी (तिकीट) मिळते, हे येणारा काळच ठरवेल. तोपर्यंत केऱ्हाळा जि. प. गटासह पंचायत समिती गण निल्लोडमध्येही इच्छुकांची चढाओढ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.