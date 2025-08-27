Education News: बीई, बीटेकचे ५२ टक्के प्रवेश; चौथ्या फेरीसाठी गुरुवारपासून पर्याय नोंदणी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांसाठीच्या बीई, बीटेक, एमबीएची तिसरी प्रवेश फेरी पूर्ण झाली. तिसऱ्या फेरीअखेर बीई आणि बीटेकचे राज्यभरात ९५ हजार २५३ (५१.८३ टक्के) प्रवेश निश्चित झाले. तर, एमबीएचे ३२ हजार ६३६ प्रवेश निश्चित झाले. चौथ्या फेरीसाठी रिक्त जागा मंगळवारी जाहीर झाल्या असून विद्यार्थ्यांना पर्याय नोंदणीला २८ ते ३० ऑगस्टची मुदत आहे..बीई, बीटेकच्या राज्यात एकूण जागा १ लाख ८३ हजार ७६० जागा असून, पहिल्या दोन फेऱ्यांअखेर ६४ हजार ८४१ प्रवेश निश्चित झाले होते. तिसऱ्या फेरीसाठी १ लाख १९ हजार २३ उमेदवारांनी पर्याय नोंदविले. त्यापैकी ९८ हजार ५५ जणांना जागावाटप जाहीर झाले. .त्यातील ९ हजार ७०६ जणांना पसंतीच्या जागा मिळाल्याने त्यांचे पर्याय ऑटोफ्रीज झाले होते. त्यापैकी ३० हजार ४१२ प्रवेश तिसऱ्या फेरीत झाले. चौथ्या फेरीसाठी तब्बल ८८ हजार ५०७ अर्थात ४९ टक्के जागा रिक्त आहेत. .कॅप राउंडची ही शेवटची प्रवेशाची संधी असणार आहे. २ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान जागा मिळालेल्या उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने जागा स्वीकृती फी भरून व आवश्यक कागदपत्रांसह संस्थेत हजर राहून प्रवेशाची निश्चिती करावी लागेल. ४ सप्टेंबरपर्यंतच प्रवेशाची अंतिम मुदत असून त्यानंतर संस्था स्तरावरील रिक्त जागांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..Yavat Violence : यवत हिंसाचार; आक्षेपार्ह पोस्टमुळे तणाव, पोलिसांकडून अश्रुधुराचा वापर.एमबीएच्या ११ हजार ३३४ जागा रिक्तएमबीएच्या तिसऱ्या फेरीसाठी १५ हजार ५९३ जागा रिक्त जागा होत्या. तिसऱ्या फेरीअखेर ३२ हजार ६३६ प्रवेश निश्चित झाले. एकूण ४३ हजार ९७० जागा असून चौथ्या फेरीसाठी ११ हजार ३३४ जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांनी वेळेत पर्याय भरून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन सीईटी सेलतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.