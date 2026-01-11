छत्रपती संभाजीनगर

Bhokardan Crime : जवखेडा ठोंबरीत घरफोडी; दोन लाखांचा ऐवज आणि मोबाईल चोरी

Crime News : आईच्या उपचारासाठी कुटुंब दवाखान्यात असताना चोरट्यांनी जवखेडा ठोंबरी येथे घरफोडी करून अडीच लाखांचा ऐवज आणि मोबाईल लंपास केले.
अरूण ठोंबरे
केदारखेडा : जवखेडा ठोंबरी येथील आकाश नायबराव साठे यांच्या घराचे कुलूप तोंडुन दोन ते अडीच लाखापेक्षा ऐवज लंपास केला.तसेच शेत वस्तीवर विजय ठोंबरे यांच्या उश्याजवळून दोन मोंबाईल चोरट्यांनी चोरी ही ता.(10)च्या मध्यरात्री झाली.

