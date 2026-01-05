National Highway Accident : साखरपुड्यानंतर गेले फिरायला, खंडोबाचं दर्शनही घेतलं, पण लग्नाआधीच टँकर-दुचाकीच्या धडकेत वधू-वर जागीच ठार

जळकोट : दस्तापूर (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर दस्तापूर गावाजवळ टँकरने दुचाकीस धडक दिल्याने अपघातात नियोजित वधू-वरांचा जागीच (Engaged Couple Death) मृत्यू झाला. .ही घटना रविवारी (ता. ४) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. सहा महिन्यांपूर्वी साखरपुडा झालेले जोडपे खंडोबा दर्शन आटोपून जेवळी (पूर्व तांडा) आपल्या गावाकडे जात होते..यादरम्यान दस्तापूरजवळ टँकरच्या धडकेत दुचाकीवरील बबन गोपाळ पवार (वय २४), रोहिणी बाबू राठोड (२३, दोघे रा. जेवळी (पूर्व तांडा), ता. लोहारा, जि. धाराशिव) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी मुरूम पोलिसांचे पथक हजर झाले होते..वैजापूर हादरलं! अनैतिक संबंधातून पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या; मृतदेह पुरला पडक्या घरात, मुलाच्या 'त्या' कॉलमुळं....दुचाकी दुभाजकाला धडकून दोन तरुणांचा मृत्यूदेगलूर (जि. नांदेड) : मोटरसायकल दुभाजकावर धडकून दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना कंधार-मुखेड मार्गावरील रुई (ता. कंधार) येथील वळणावर रविवारी (ता. चार) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. बेळकोणी (ता. बिलोली) येथील मूळ रहिवासी असलेला मारुती चांदू गायकवाड (वय २५) काही वर्षांपासून आजोळी, खानापूर या गावी वास्तव्यास होता. पडेल ती कामे करून तो कुटुंबाला हातभार लावायचा. दीपक मारुती घंटेवाड (वय २४) हा पाळा (ता. मुखेड) येथील रहिवासी होता..त्याची आई काही वर्षांपासून खानापूर येथे भाजीपाला खरेदी- विक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायची, तोही आईला मदत करीत असे. माळेगावला जातो, असे सांगून मारुती व दीपक आज सकाळी खानापूरहून मोटरसायकलने निघाले होते. रुई (ता. कंधार) येथील वळणावर येताच ताबा सुटल्याने मोटारसायकल दुभाजकाला धडकली. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. रानडुकराने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याची चर्चा परिसरातील ग्रामस्थांत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.