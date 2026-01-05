छत्रपती संभाजीनगर

National Highway Accident : साखरपुड्यानंतर गेले फिरायला, खंडोबाचं दर्शनही घेतलं, पण लग्नाआधीच टँकर-दुचाकीच्या धडकेत वधू-वर जागीच ठार

Tragic Road Accident on National Highway 65 : राष्ट्रीय महामार्ग ६५ वर टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वार नियोजित वधू-वरांचा जागीच मृत्यू झाला. दर्शन करून घरी परतत असताना ही दुर्घटना घडली.
Road Accident on National Highway

Road Accident on National Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळकोट : दस्तापूर (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर दस्तापूर गावाजवळ टँकरने दुचाकीस धडक दिल्याने अपघातात नियोजित वधू-वरांचा जागीच (Engaged Couple Death) मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Bike
marriage ceremony
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com