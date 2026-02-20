Foreign Scholarship: जागा ४० असताना निवड फक्त २४ जणांची; उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या परदेशी गुणवंत शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ४० जागा असताना राज्यातून केवळ २४ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात आली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल; पण गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी देण्याचा उद्देश असलेल्या या योजनेत नियोजनाचा अभाव, विलंब आणि उदासीनता यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप होत आहे..या योजनेसाठी राज्यातून केवळ ८२ अर्ज प्राप्त झाले. इतक्या मोठ्या राज्यात इतक्या महत्त्वाच्या योजनेसाठी एवढे कमी अर्ज येणे म्हणजे शासनाने विद्यार्थ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोचवली नाही. संबंधित विभाग प्रसिद्धीत कमी पडला. वर्ष २०२५ हे शैक्षणिक वर्ष संपत आले असताना अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली..Students Scholarship: SC विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा! सर्वोच्च दर्जाच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी नवीन नियम जाहीर.परिणामी, निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना चालू वर्षात प्रवेश घेणे शक्य नाही. दरवर्षी जाहिरात उशिरा, निवड प्रक्रिया लांबणीवर आणि बजेट मंजुरीत विलंब, हा अनुभव कायम असल्याची तक्रार आहे. समाजकल्याण विभाग आणि बहुजन कल्याण विभाग यांच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनांतील विद्यार्थी सहा महिन्यांपूर्वीच परदेशात शिक्षण सुरू करतात. मात्र, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातील विद्यार्थी अंतिम यादीची वाट पाहत बसतात. हा फरक निधीचा नव्हे, तर वेळबद्धतेचा असल्याचे स्पष्ट होते..नेमके काय होते?महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर या योजनेची प्रभावी माहिती पोचत नाही. मार्गदर्शन शिबिरे, समुपदेशन किंवा अर्ज प्रक्रियेबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव निर्माण झाला..कालमर्यादा नाही निश्चितशासनाने सर्व परदेशी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी समान धोरण जाहीर केले; पण अंमलबजावणीत ठोस कालमर्यादा किंवा जबाबदारी निश्चित नाही. विलंबाबाबत कोणतीही दंडात्मक तरतूद नसल्याने प्रशासनावर दबाव राहत नाही. वर्ष २०१८-१९ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत सुरवातीला १० विद्यार्थी परदेशात जात होते. संख्या कागदावर ४० करण्यात आली; पण प्रत्यक्ष लाभार्थी वाढलेले दिसत नाहीत..Abroad Education Scholarship : परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीला कमी प्रतिसाद राज्यातील २४ विद्यार्थ्यांची निवड; पीएच.डी.साठी केवळ एक अर्ज.ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण असायला हवी होती. मात्र, ती प्रतीक्षेचा सापळा ठरली. वेळेवर जाहिरात, पारदर्शक निवड आणि कठोर कालमर्यादा लागू केल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही. शासनाने तातडीने उत्तरदायित्व निश्चित करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे.- ॲड. कुलदीप आंबेकर, संस्थापक अध्यक्ष, स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅण्ड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.