CM Devendra Fadnavis: समृद्ध पंचायतराज’चा फुलंब्रीत शुभारंभ; ग्रामपंचायतींना रोल मॉडेल बनविण्याचा संकल्प, मुख्यमंत्री फडणवीस

फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : ग्रामपंचायतींना विकासाचे केंद्रबिंदू बनवून त्यांची क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट 'समृद्ध पंचायतराज' अभियानातून साधले जात आहे. राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींना रोल मॉडेल बनविण्याचा संकल्प आहे. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, डिजिटल सुविधा, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती या बाबींवर सरकारचा विशेष भर आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फुलंब्री येथे केले..फुलंब्रीतील आदर्श किनगाव येथून 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज' राज्यस्तरीय अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १७) झाला. यावेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, खासदार संदीपान भुमरे, खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार अनुराधा चव्हाण, रमेश बोरनारे, प्रशांत बंब, संजना जाधव, संजय केणेकर, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुहास शिरसाट, देवगिरी कारखान्याचे मुख्य प्रशासक कल्याण चव्हाण, आदर्श गाव राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष पोपटराव पवार, डॉ. अविनाश पोळ, विभागीय अधिकारी पापळकर, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अंकित, सभापती डॉ. राधाकिशन पठाडे, ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी व महिला बचत गटांच्या कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन जलसंधारणाच्या कामावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. सिंचन क्षमता वाढविणे, पाणी अडविणे व साठविणे, जलसंपत्तीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन या माध्यमातून मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त होईल. मराठवाड्यातील दुष्काळ ही कायमची समस्या संपविण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना आखल्या आहेत. सहकार क्षेत्राला बळकटी देणे आणि लाडक्या बहिणीसाठी गावातच पतसंस्था उभारणे यामुळे ग्रामीण महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग उपलब्ध होईल.' कार्यक्रमादरम्यान महिला बचत गटांच्या महिलांना विविध योजनांअंतर्गत धनादेश वितरित करण्यात आले..मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे राज्यातील प्रत्येक गावाला नवी गती, नवी उमेद आणि शाश्वत विकासाचा ठोस मार्ग मिळणार आहे. फुलंब्रीतील आदर्श किनगावातून या परिवर्तनाची सुरवात होणे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.- अनुराधा अतुल चव्हाण, आमदार, फुलंब्री.CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांना लखपती बनविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन.मराठवाडा हा कायमच दुष्काळी भाग म्हणून परिचित आहे. फुलंब्री-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर वर्षभरात सुमारे १०० निष्पाप लोकांचे जीव अपघातात गेले आहेत. महामार्गावर असणाऱ्या वळण रस्त्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. रस्त्यासह विविध विकासकामांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी.- संजय शिरसाट, पालकमंत्रीराज्यातील ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधत 'एक कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचे उद्दिष्ट' ठेवले आहे. त्यासाठी महिलांना रोजगार, उद्योजकता व आर्थिक सबलीकरणाच्या विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मोदी सरकारने २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.