छत्रपती संभाजीनगर

TET Exam in Maharashtra : प्रमोशन हवंय? मग, 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे अनिवार्य; ज्येष्ठ शिक्षकांनाही द्यावी लागणार परीक्षा, 2011 पूर्वीच्या शिक्षकांचं काय?

TET Made Compulsory for Teacher Promotions in Maharashtra : पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने अंतिम निर्णय जाहीर केला आहे.
TET Made Compulsory for Teacher Promotions in Maharashtra

TET Made Compulsory for Teacher Promotions in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

माजलगाव (छत्रपती संभाजीनगर) : शिक्षक पदोन्नतीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला कायदेशीर आणि प्रशासकीय संभ्रम अखेर दूर झाला. पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी या पदांवर पदोन्नती हवी असेल, तर शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे आता अनिवार्य (Teacher Promotion Maharashtra) करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
maharashtra
teacher
Education Department
Education News
TET Exam
Teacher Eligibility Test
Teacher job security

Related Stories

No stories found.