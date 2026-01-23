TET Exam in Maharashtra : प्रमोशन हवंय? मग, 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे अनिवार्य; ज्येष्ठ शिक्षकांनाही द्यावी लागणार परीक्षा, 2011 पूर्वीच्या शिक्षकांचं काय?

माजलगाव (छत्रपती संभाजीनगर) : शिक्षक पदोन्नतीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला कायदेशीर आणि प्रशासकीय संभ्रम अखेर दूर झाला. पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी या पदांवर पदोन्नती हवी असेल, तर शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे आता अनिवार्य (Teacher Promotion Maharashtra) करण्यात आले आहे. .शिक्षण विभागाने यासंदर्भात स्पष्ट आणि बंधनकारक आदेश जारी केले असून, यामुळे बीड जिल्ह्यातील पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो ज्येष्ठ शिक्षकांसमोर आता कठोर वास्तव उभे राहिले आहे..अखेर शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे केलेल्या विचारणेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत हा अंतिम आणि बंधनकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात पदोन्नती प्रक्रियेला वेग येणार असला, तरी त्यासाठी टीईटी पात्रतेचा निकष अत्यंत कडकपणे पाळला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Ladki Bahin Yojana : E-KYC पूर्ण तरी लाभ मिळत नाही? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय; योजनेचा लाभ न मिळाल्यास काय करावे?.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधारसर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, टीईटी परीक्षा केवळ नवीन भरतीसाठीच मर्यादित ठेवता येणार नाही. पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी, मग ते प्राथमिक असोत वा माध्यमिक, पदोन्नती मिळवण्यासाठी आणि सेवेत टिकून राहण्यासाठी ही परीक्षा सक्तीची करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा आदेश पारित झाल्यापासून दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीशिवाय कोणतीही पदोन्नती मान्य होणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बीडमधील पदोन्नतीची स्वप्ने रंगविणाऱ्या अनेक शिक्षकांच्या अपेक्षांवर न्यायालयीन शिक्का बसला आहे..जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरणबीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे सेवा दिलेले अनेक ज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सेवा ज्येष्ठतेच्या जोरावर केंद्रप्रमुख किंवा मुख्याध्यापक पद मिळेल, अशी त्यांची धारणा होती; मात्र नव्या आदेशाने ही धारणा मोडीत काढली आहे. उतारवयात पुन्हा एकदा परीक्षेची तयारी करावी लागणार असल्याने शिक्षकांमध्ये मोठी मानसिक ओढाताण पाहायला मिळत आहे. टीईटी ही आता केवळ परीक्षा उरलेली नाही, तर ती पदोन्नतीची चावी आणि सेवेत टिकण्यासाठीची अनिवार्य अट बनली आहे, अशी भावना जिल्ह्यातील शिक्षक व्यक्त करत आहेत..TET Exam : शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास पुढे काय? शिक्षण विभागाच्या आदेशात नेमकं आहे तरी काय? .निकालाची आकडेवारी आणि आव्हानेटीईटी परीक्षेच्या काठिण्य पातळीचा विचार करता शिक्षकांसमोरील आव्हान मोठे आहे. १६ जानेवारीच्या टीईटी निकालावर नजर टाकल्यास, राज्यभरात ३ लाख ८२ हजार ६६७ उमेदवारांपैकी केवळ ३८ ते ४० हजार उमेदवार पात्र ठरले आहेत. यशाचे हे प्रमाण अवघे १० टक्के असून, २०२४ मध्ये तर हा निकाल केवळ ३.३८ टक्के इतका अल्प होता. खुल्या प्रवर्गासाठी १५० पैकी ९० गुण (६० टक्के) आणि राखीव प्रवर्गासाठी ८२.५ गुण (५५ टक्के) मिळवणे आवश्यक आहे. अशा खडतर निकषांमुळे बीडमधील ज्येष्ठ शिक्षकांना पुन्हा एकदा अभ्यासाच्या बाकावर बसावे लागणार आहे..२०११ पूर्वीच्या शिक्षकांचे काय?सध्या बीडसह संपूर्ण राज्यभरात २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने या शिक्षकांची माहिती संकलित करण्यास सुरवात केली असून, आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्यांना काही सवलत मिळू शकते का, याची पडताळणी केली जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत जास्तीत जास्त परीक्षा घेऊन सर्वांना पात्र करून घेण्याचे नियोजन शासन करत आहे. जोपर्यंत अंतिम धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हा ''सस्पेन्स'' कायम असून तूर्तास तरी सर्वांना टीईटीचा अडथळा पार करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.