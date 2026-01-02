Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पवित्र पोर्टलवरील भरतीत खासगी शाळांना डावलले? संस्थाचालकांचा आक्षेप

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता (Maharashtra Teacher Recruitment) भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरत असला, तरी या निर्णयातून खासगी शाळा व संस्थांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप खासगी संस्थाचालकांनी केला आहे. .प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ अखेरपर्यंत संभाव्य रिक्त होणारी पदे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही पदभरती पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ च्या गुणांच्या आधारे केली जाणार आहे. मात्र, आदेशात खासगी संस्थांमधील पदभरतीबाबत उल्लेख नाही..Taurus Horoscope 2026 : घर-जमीन खरेदीसाठी अनुकूल काळ, शनीच्या कृपेने वृषभ राशीला लाभाचा मार्ग, पण..; या लोकांसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार ८० टक्क्यांपर्यंत रिक्त पदे भरण्याची तरतूद असली, तरी दरवर्षी होणाऱ्या सेवानिवृत्ती, बदली तसेच संचमान्यतेनुसार नव्याने निर्माण होणाऱ्या पदांमुळे अनेक शाळांमध्ये अध्यापनासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होत नव्हते..या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस संभाव्य रिक्त होणारी पदे आधीच भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत होती. त्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील मे २०२६ अखेर रिक्त होणारी पदे भरतीसाठी विचारात घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. शिक्षण विभागाचे सचिव आबासाहेब कवळे यांनी या निर्णयामुळे शिक्षकांची संख्या वाढून अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..खासगी शाळांमध्येही विद्यार्थी शिक्षण घेत असून तेथेही शिक्षकांची कमतरता, वाढती कामाची जबाबदारी आणि आरटीईच्या अटींचे पालन करण्याची गरज आहे. असे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठीच धोरण आखले जात असल्याने शासनाकडून भेदभाव केला जात असल्याची भावना संस्थाचालकांमध्ये बळावत आहे..‘शासनाचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी आवश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र, खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी वेगळे नाहीत. आम्हालाही आरटीईच्या नियमांचे पालन करावे लागते, शिक्षकांची उपलब्धता राखावी लागते. तरीही पदभरतीबाबत शासन आदेशात खासगी संस्थांचा साधा उल्लेखही नाही, ही बाब अन्यायकारक आहे. शासनाने सर्व प्रकारच्या शाळांचा समतोल विचार करून सर्वसमावेशक धोरण आखले पाहिजे.’-वाल्मीक सुरासे, विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.