छत्रपती संभाजीनगर

Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पवित्र पोर्टलवरील भरतीत खासगी शाळांना डावलले? संस्थाचालकांचा आक्षेप

Maharashtra Government Approves Teacher Recruitment for 2025–26 : राज्य शासनाच्या शिक्षक पदभरती निर्णयामुळे शासकीय शाळांना दिलासा मिळाला असला, तरी खासगी शाळांचा समावेश न केल्याने संस्थाचालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
Teacher Recruitment

Teacher Recruitment

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता (Maharashtra Teacher Recruitment) भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरत असला, तरी या निर्णयातून खासगी शाळा व संस्थांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप खासगी संस्थाचालकांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
teacher
Teacher Eligibility Test
teachers recruitment

Related Stories

No stories found.