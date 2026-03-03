Mahur News : माहूरमध्ये वाळू माफियांची मुजोरी! पोलिसांना जीवे मारण्याची धमकी देत अंगावर धावून गेले; टिपर मालकासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

माहूर : माहूर पोलीस ठाण्याचे पोलिस उप निरीक्षक संदीप अन्येबोईनवाड यांनी माहूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्याप्रमाणे ते ता.२ रोजी वेळ ११:५० वाजताच्या सुमारास शहरातील टी-पॉईन्ट समोर टाटा कंपनीचा टिपर दिसला असता अवैध वाळू वाहतुकीच्या संशयावरून पोलिसांनी जवळ जाऊन टिपर चालक यास रॉयल्टी बाबत विचारणा केली असता चालकाने उर्मटपणे रॉयल्टी नाही,म्हणुन अपमानजनक भाषा वापरली.सोबतच दूरध्वनी करून इतर तीघांना बोलावून झटापटी हुजतबाजी घातल्याने अन्येबोईनवाड यांनी दिलेल्या फिर्यादिवरून चौघांविरुद्ध माहूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे..अवैधर रित्या वाळू वाहतुकीच्या संशयावरून टिप्पर चालकास थांबवून रॉयल्टी असल्याची खातर जमा करत नसल्यास कायदेशीर कार्यवाही करु,असे पोलीस उपनिरीक्षक संदीप अन्येबोईनवाड यांनी सांगितले असता टिपर क्रमांक एम.एच.२९ सी.एम.०६७६ च्या चालकाने मालक राहुल मुसळे रा.टाकळी ता.माहूर यास फोन करुन बोलावुन घेतले. टिपर मालक राहुल मुसळे हा पोलिसांजवळ जाऊन ही माझे टिपर आहे,कोण अडविले, तुला माहित नाही काय,मी कोण आहे,अश्लील शब्दात शिवीगाळ करत गंभीर हुज्जत घालुन भानगड निर्माण केली.तेव्ह मदतीसाठी पोलीस कॉन्स्टेबल पवन राऊत यांना फोन करुन बोलावुन घेतले,सोबत होमगार्ड पलटन नायक सुरेश सिरसाठ,होमगार्ड सलमान खान,होमगार्ड भगत असे आले असता त्यांना सदर टिपर संशयास्पद असुन त्याचे कागदपत्रांची चौकशी करु पोलीस स्टेशनला घेवुन चला,असे सांगितले.तेव्हा शक्ती ठाकुर,टिपर चालक अमित पावलबुद्धे घटनास्थळी जमले,तेव्हा टिपर चा मालक राहुल मुसळे,शक्ती ठाकुर,टिपर चालक अमित पावलबुद्धे व इतर एक जण हे पोलिसांच्या अंगावर मारण्यासाठी येऊन धक्का-बुक्की करुन गंभीर वाद घातला..Crime News : थरार केरळमधील शोधमोहिमेचा! बोईसरच्या चिमुकल्याला पोलिसांनी मृत्यूच्या दाढेतून नाही, तर पित्याच्या विळख्यातून सोडवले.पोलिसांना जिवंत सोडणार नसल्याची भाषा केली गेल्याने संबंधितांनी शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यापासुन धाकाने अडथळा निर्माण करित होते.त्यांचे विरुध्द भारतीय न्यायसंहितेच्या विविध कलमान्वये पोलीस उपनिरीक्षक संदीप अन्येबोईनवाड यांनी कायदेशीर फिर्याद दिली असून चौघाविरुद्ध रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे,उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण कुमार भोंडवे,पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..अवैध वाळू व्यवसायात ‘माफिया राज’माहूर तालुक्यातील पाच वाळू घाटांचे लिलाव झाले खरे परंतु यात अनेक दोन नंबरी व्यावसायिक आणि स्थानिक राजकारण्यांचा शिरकाव झाल्याने वाळू घाट सुरू होण्यापूर्वी बारा भानगडी होत असल्याने लिलाव झालेली घाटे उत्खनन करण्यासाठी सुरू होतील की नाही याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.त्यामुळे सध्या अवैधरित्या गौण खनिजे उत्खनन व वाहतूक व्यवसाय तेजीत आहे.अनधिकृत वाळू व मुरूमाचे व्यापार सर्वश्रुत बनले आहे.जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून अडीच तासाच्या अंतरावर असलेल्या माहूर तालुक्यात महसूल विभाग आणि पोलिसांच्या कृपेने प्रत्येक गावात कानाकोपऱ्यात आठ ते दहा हजार रुपये प्रति ब्रास किमतीने अवैध वाळू पुरवठा केली जात आहे.महसूल विभागाने दिवस आणि रात्री साठी पथके गठीत केली मात्र ही पथकेच वाळू व्यवसायिकांना सहाय्य ठरत असल्याने ‘कुंपणच शेत खात’ असल्याची परिस्थिती सध्या निर्माण झाली असून वाळू व्यवसायात झटपट श्रीमंत होत असलेल्यांमध्ये स्वतः मोठे माफिया झाल्याची भावना वाढीस लागली असून यातूनच पोलिसांना जीवे मारणे इतपत मजल वाळू माफिया करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.