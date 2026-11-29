कमलेश जाब्रस माजलगाव : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टीच्या झळांनी शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडतं. शिवारं करपताना हतबल होऊन बसण्यापेक्षा उपलब्ध पाण्याच्या थेंबाथेंबाचं योग्य नियोजन केलं, तर ही काळी आई कधीच रिकाम्या हातानं परत पाठवत नाही! मंगरूळ क्रमांक दोन (ता. माजलगाव) येथील हिरव्यागार पपईच्या बागेत उभे राहून शेतकरी गोविंद बापूसाहेब गोंडे जेव्हा हे शब्द उच्चारतात, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत दुष्काळाशी दोन हात करून मिळवलेल्या विजयाची चमक स्पष्ट दिसते. .सभोवताली दुष्काळाच्या तीव्र झळा जाणवत असताना, गोंडे यांची सात एकर फळबाग मात्र निसर्गाच्या आव्हानाला थेट उत्तर देत डौलाने उभी आहे. झाडांवर लगडलेली तीन ते साडेतीन किलो वजनाची रसरशीत पपई पाहून कोणाचेही डोळे दिपून जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आणि काटेकोर नियोजनाच्या जोरावर त्यांनी सात एकर पपईतून आतापर्यंत तब्बल २३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, बागेतून त्यांना आणखी २० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून, त्याआधी घेतलेल्या टरबुजाच्या आंतरपिकातूनही त्यांनी १२ लाख रुपयांची कमाई केली आहे..गोविंद गोंडे यांच्याकडे सात एकर शेती आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीसमोर संकटे उभी राहत असताना, त्यांनी विंधन विहिरीच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे अचूक गणित मांडले. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी धाडसी निर्णय घेत संपूर्ण सात एकरांवर मल्चिंगचे बेड तयार केले आणि ठिबक सिंचनाचे जाळे उभारले. भूम-परांडा येथून सात हजार पपईची रोपे आणून त्यांची लागवड केली..केवळ पपईवरच न थांबता, त्यांनी पपई लागवडीच्या पंधरा दिवस आधीच आंतरपीक म्हणून टरबुजाची लागवड केली होती. या कल्पक नियोजनाने त्यांना मोठी साथ दिली. टरबुजाच्या पिकातून त्यांना थेट १२ लाख रुपयांचे उत्पन्न हाती आले. विशेष म्हणजे, टरबूज आणि पपई या दोन्ही पिकांसाठी त्यांना एकूण १२ लाख रुपये खर्च आला होता; तो संपूर्ण खर्च टरबुजाच्या आंतरपिकातूनच निघून गेला..टरबुजानंतर पपईच्या पिकाने खऱ्या अर्थाने आर्थिक दिलासा दिला. मल्चिंग आणि ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करता आले. परिणामी, दुष्काळी परिस्थितीतही बागेची उत्तम वाढ झाली. सध्या पपईच्या एका फळाचे वजन तीन ते साडेतीन किलोपर्यंत भरत आहे. आतापर्यंत पपई विक्रीतून २३ लाख रुपये मिळाले असून, आणखी २० लाख रुपये मिळण्याचा अंदाज गोंडे यांनी व्यक्त केला आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि आंतरपीक पद्धतीची जोड दिल्यास कमी पाण्यातही भरीव उत्पन्न मिळू शकते, हे त्यांच्या प्रयोगातून स्पष्ट झाले आहे. संकटांशी झुंजणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांसाठी गोंडे यांचा हा प्रयोग फळबाग शेतीकडे वळण्याचा नवा व प्रेरणादायी मार्ग दाखवणारा ठरत आहे..निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांसोबत फळबाग लागवडीकडे वळण्याची गरज आहे. शेतात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून ठिबक सिंचनावर फळबाग लागवड केल्यास निश्चितच चांगले आणि शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि योग्य पीक नियोजन हीच आजच्या शेतीची गरज आहे.- गोविंद बापूसाहेब गोंडे, शेतकरी, मंगरूळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.