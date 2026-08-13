Inspiring Farmer Story : सिमला मिरचीची शेती अन् 20 लाखांचे उत्पन्न! पारंपरिक शेतीला फाटा देत माजलगावच्या ज्योती डक यांनी 4 एकर ढोबळी मिरचीतून कमावले लाखो रुपये

माजलगाव : शेती म्हटले की निसर्गाच्या लहरीपणासोबत बाजारभावाचे आव्हानही कायम असते. मात्र, पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता प्रयोगशील दृष्टिकोन, योग्य नियोजन आणि सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करून चांगले उत्पन्न मिळविता येते, हे सोन्नाथडी येथील महिला शेतकरी ज्योती नारायण डक यांनी दाखवून (Jyoti Dak capsicum farming income Maharashtra) दिले. .त्यांनी आपल्या २४ एकर शेतीपैकी चार एकर क्षेत्रावर सिमला मिरचीची लागवड केली. या प्रयोगातून सुमारे ७० टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बाजारभावाची स्थिती अनुकूल राहिल्यास या पिकातून १५ ते २० लाख रुपयांचे उत्पा मिळण्याची अपेक्षा आहे..ज्योती डक यांनी यापूर्वी शेतात डांगर, काकडी, कोथिंबीर आणि टरबूज अशा विविध पिकांची लागवड करून प्रयोग केले. याच अनुभवाच्या जोरावर यंदा जून महिन्यात चार एकर क्षेत्रावर सिमला मिरचीची लागवड करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. लागवडीपासून उत्पादनापर्यंतचे नियोजन, पिकाची नियमित निगा आणि नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर यावर त्यांनो विशेष भर दिला आहे..Shaktipeeth Highway Protest : जयंत पाटील, राजू शेट्टी एकत्र! 'शक्तिपीठ' रद्द करण्यासाठी सांगलीत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा; 31 गावांतील 3 हजार एकरांहून अधिक जमीन बाधित.एकरी दोन लाखांचा खर्चसिमला मिरचीच्या लागवडीसाठी एकरी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च आला. चार एकरांसाठी एकूण आठ लाख रुपयांच्या आसपास खर्च झाला असून, त्यातून ७० टन उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या मिळणाऱ्या बाजारभावाचा विचार करता सरासरी २५ हजार रुपये प्रतिटन दर मिळाल्यास चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. बाजारभाव चांगला राहिल्यास १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन मिळण्याचा अंदाज आहे..गीर गाईचे दूध, जीवामृताचा वापररासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी डक यांनी सिमला मिरचीच्या पिकात नैसर्गिक पद्धतीला प्राधान्य दिले आहे. एकरी सुमारे दहा लिटर गीर गाईचे दूध तसेच जीवामृताचा वापर करण्यात येत आहे. त्यातून पिकाची वाढ, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनाची गुणवत्ता याकडे लक्ष दिले जात आहे. पती नारायण डक हेही शेतीच्या कामकाजावर नियमित लक्ष ठेवून पत्नीच्या प्रयोगाला सहकार्य करीत आहेत..शेतीत नवनवीन प्रयोग केल्यास तरुण शेतकऱ्यांना नवी दिशा मिळू शकते. पारंपरिक पिकांसोबत बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन नवीन पिकांची लागवड करण्यावर आमचा भरआहे.-ज्योती नारायण डक, शेतकरी, सोन्नाथडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.