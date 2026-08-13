छत्रपती संभाजीनगर

Inspiring Farmer Story : सिमला मिरचीची शेती अन् 20 लाखांचे उत्पन्न! पारंपरिक शेतीला फाटा देत माजलगावच्या ज्योती डक यांनी 4 एकर ढोबळी मिरचीतून कमावले लाखो रुपये

woman farmer capsicum farming success story in Maharashtra : माजलगावच्या सोन्नाथडी येथील महिला शेतकरी ज्योती डक यांनी चार एकरांत सिमला मिरचीची लागवड केली असून, ७० टन उत्पादनातून बाजारभावानुसार १५ ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
woman farmer success story

woman farmer success story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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माजलगाव : शेती म्हटले की निसर्गाच्या लहरीपणासोबत बाजारभावाचे आव्हानही कायम असते. मात्र, पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता प्रयोगशील दृष्टिकोन, योग्य नियोजन आणि सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करून चांगले उत्पन्न मिळविता येते, हे सोन्नाथडी येथील महिला शेतकरी ज्योती नारायण डक यांनी दाखवून (Jyoti Dak capsicum farming income Maharashtra) दिले.

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