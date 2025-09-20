River Accident: गुरे चारत असताना नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले; भारत डगळे यांचा मृत्यू

देवगाव रंगारी : कन्नड तालुक्यातील शिवना नदीत पाय घसरून वाहून गेल्याने भारत रावसाहेब डगळे (वय ३८, रा. लव्हाळी) या तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी घडली..भारत दुपारी आपल्या शेतात गुरे चारत असताना शिवना नदीच्या पात्राजवळ उभा होता. त्यावेळी अचानक नदीतील पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने त्याचा तोल गेला आणि तो नदीच्या प्रवाहात वाहून गेला..सुमारे दोन तासांच्या शोधमोहिमेनंतर त्याचा मृतदेह नदीपात्रातून दोन किलोमीटर अंतरावर सापडला. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..Kolhapur Farmer Drowns : रोज नदीत पोहणाऱ्या शेतकऱ्याचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू, कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ.त्याच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, आजी, आई-वडील असा परिवार आहे. सोमवारी (ता. १५) देखील मुसळधार पावसामुळे चिकलठाण येथील शेतकरी संजय आसाराम दळे यांचा पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला होता. आठवड्याभरातील ही दुसरी घटना असून, नदीकाठच्या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.