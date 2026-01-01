छत्रपती संभाजीनगर

Hingoli Crime: रोखून का बघतो म्हणत एकाला भोसकले; सेनगाव येथील घटना, ९ जणांवर गुन्हा; दोघे अटकेत..

Two Accused Arrested in knife Attack: हिंगोलीत शेकोटीजवळ वादातून चाकू हल्ला; ९ जणांवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली : शेकोटीजवळ शेकत असताना माझ्याकडे घुरून का बघतो, या कारणावरून एकास चाकूने भोसकून गंभीर जखमी केल्याची घटना सेनगाव येथे घडली. या प्रकरणी ९ जणांवर बुधवारी (ता. ३१) सकाळी सेनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

