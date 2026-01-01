Hingoli Crime: रोखून का बघतो म्हणत एकाला भोसकले; सेनगाव येथील घटना, ९ जणांवर गुन्हा; दोघे अटकेत..

हिंगोली : शेकोटीजवळ शेकत असताना माझ्याकडे घुरून का बघतो, या कारणावरून एकास चाकूने भोसकून गंभीर जखमी केल्याची घटना सेनगाव येथे घडली. या प्रकरणी ९ जणांवर बुधवारी (ता. ३१) सकाळी सेनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .सेनगाव शहरातील धुमाळगल्ली भागातील दिलीप हरण हे कडाक्याची थंडी असल्यामुळे मंगळवारी (ता. ३०) रात्री शेकोटी करून शेकत बसले होते. यावेळी त्यांचा करण हरण याच्यासोबत वाद झाला. माझ्याकडे घुरून का बघतो, या कारणावरून करण याने शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली. शाब्दिक चकमकीनंतर वादाला तोंड फुटले. यावेळी भांडण होत असताना करण याच्या सोबत इतर आठ जण आले. त्यांनीही दिलीप यांना मारहाण करण्यास सुरवात केली. अचानक होत असलेल्या मारहाणीमुळे दिलीप प्रतिकार करू शकला नाही. यामध्ये दिलीप यांच्यावर चाकूने वार करण्यात आले. त्यांच्या पोटात, पाठीत, हातावर चाकूचे वार झाल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले..घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस उपाधीक्षक राजकुमार केंद्रे, सेनगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक मस्के, उपनिरीक्षक रविकिरण खंदारे, जमादार सुभाष चव्हाण यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या दिलीप यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...सात आरोपींचा शोध सुरूदिलीप हरण यांच्या तक्रारीवरून सेनगाव पोलिसांनी करण हरण, प्रकाश हरण, गणेश हरण, केशव हरण, अर्जुन हरण, शंकर हरण यांच्यासह अन्य तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने आरोपींची शोधमोहीम सुरू केली असून केशव व शंकर या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. तर अन्य आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.