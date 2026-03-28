छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: निल्लोड-सिल्लोडदरम्यान पुलावरील खड्डे बुजवले;कंत्राटदाराने डांबरीकरण केल्याने सुरक्षा वाढली

Long-standing Road and Bridge Issues: माणिकनगर-छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावरील निल्लोड फाटा ते सिल्लोड पुलावरील जीवघेणे खड्डे अखेर कंत्राटदाराने डांबरीकरण करून बुजवले.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माणिकनगर: छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावर निल्लोड फाटा ते सिल्लोड दरम्यानच्या पुलावरील जीवघेणे खड्डे अखेर कंत्राटदाराने डांबरीकरण करून बुजवले आहेत. यामुळे अपघातांचा धोका टळला असून, वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
Road Development
Road Construction

