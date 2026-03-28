Chhatrapati Sambhajinagar: निल्लोड-सिल्लोडदरम्यान पुलावरील खड्डे बुजवले;कंत्राटदाराने डांबरीकरण केल्याने सुरक्षा वाढली

माणिकनगर: छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावर निल्लोड फाटा ते सिल्लोड दरम्यानच्या पुलावरील जीवघेणे खड्डे अखेर कंत्राटदाराने डांबरीकरण करून बुजवले आहेत. यामुळे अपघातांचा धोका टळला असून, वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..गेल्या सात-आठ वर्षांपासून या महामार्गाचे काम सुरू आहे. निल्लोड फाटा ते सिल्लोड या सहा किलोमीटर अंतरातील सिमेंट रस्ता आणि पुलाचे काम चार-पाच वर्षांपूर्वीच झाले होते. मात्र, पुलावर मोठे खड्डे पडून लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या होत्या..यामुळे वेगात येणाऱ्या वाहनांचे टायर फुटण्याचे प्रकार वाढले होते. खड्ड्याजवळ अचानक ब्रेक दाबताच पाठीमागून वाहने आदळून अनेकदा अपघात व वाहनचालकांमध्ये वादही झडत होते..बुधवारी कंत्राटदाराने या खड्ड्यांचे डांबरीकरण केल्याने हा मनस्ताप थांबला आहे. दरम्यान, खड्डे बुजवले असले तरी माणिकनगर (भवन) परिसरातील महामार्गाचे सुमारे १० टक्के काम अद्याप अपूर्णावस्थेत आहे. दुभाजक, गटारी, सिमेंट रस्ता आणि पूर्णा नदीवरील पुलाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे..अपूर्ण गटारींवर ढापे टाकणे आणि पुलाचे रखडलेले काम कंत्राटदाराने तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.