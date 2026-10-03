छत्रपती संभाजीनगर

------ नांदेड येथे ४ ऑक्टोबरला ’राष्ट्रीय आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघा’चे मार्गदर्शन शिबिर

------ नांदेड येथे ४ ऑक्टोबरला ’राष्ट्रीय आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघा’चे मार्गदर्शन शिबिर
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मन्नेरवारलू समाजाचे आज मार्गदर्शन शिबिर नांदेड, ता. ३ : आदिवासी मन्नेरवारलू समाजाच्या प्रश्नांवर जनप्रबोधन करण्यासाठी तसेच विविध ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा व मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघातर्फे विशेष मार्गदर्शन शिबिर व कार्यकारिणी घोषित करण्याचा सोहळा रविवार (ता. ४) सकाळी १० वाजता छत्रपती चौक, पूर्णा रोड येथील देवकृपा मंगल कार्यालयात होणार आहे. महासंघाचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव ठक्करवाड अध्यक्षस्थानी राहणार असून, सचिव सुरेशराव अंबुलगेकर मार्गदर्शन करणार आहेत. उपाध्यक्ष मारोतीराव कंठेवाड यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे. कोषाध्यक्ष नामदेवराव मिठ्ठेवाड, सहसचिव व्यंकटराव सुरेवाड तसेच संचालक बाबुराव पुजरवाड, दत्तात्रेय अन्नमवाड, मोहनराव गोपुलवाड, दिलीपराव बास्टेवाड, नागनाथ अनंतवाड व गंगाधर गिरोड उपस्थित राहणार आहेत. शंकर कंतेवार, अधीक्षक अभियंता सुधाकर कचकलवार, माणिकराव पेरके, किशनराव लखमावार, अति. आयुक्त निलेश सुंकेवार, तहसीलदार संजय वारकड, संजय नागमवाड, सुनील माचेवाड, विजय येरावाड, इरलोड उपायुक्त महानगरपालिका, उद्योजक बालाजी कंठेवाड, सूर्यकांत मांकावार, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार आदी अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी जिल्हा व तालुकास्तरीय नवीन कार्यकारिणी जाहीर होणार आहे. समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष मधुकर उन्हाळे व जिल्हा सचिव यलप्पा कोलेवाड यांनी केले आहे.

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