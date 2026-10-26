Manoj Jarange,:ध्वनिफीत प्रकरणातील सत्य समाजासमोर आणणार; मनोज जरांगे यांचा निर्धार

अंकुशनगर: ‘‘मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित नुकतीच जाहीर केलेली ध्वनिफीत (ऑडिओ क्लिप) खोटी ठरविण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू असल्याची कुजबूज कानावर आली आहे. मात्र, कितीही प्रयत्न झाले तरी या प्रकरणातील सत्य समाजासमोर आणणारच’’, असा निर्धार मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाच्या तपासात सत्याच्या बाजूने उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..‘‘ध्वनिफीत समोर आणल्यापासून काहींच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. यापूर्वी ही ध्वनिफीत खरी असल्याचे काही जण सांगत होते. आता ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून तयार केल्याचे म्हटले जात आहे. एकमेकांना वाचविण्यासाठी हा प्रयत्न होत आहे का’’, असा सवाल त्यांनी येथे रविवारी (ता. २५) झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. ‘‘या प्रकरणाच्या तपासाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. ध्वनिफितीची सत्यता निःपक्षपणे तपासली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सत्तेत राहण्यासाठी एकमेकांना वाचवले जात असेल, तर ते योग्य नाही’’ असे सांगून, ‘‘या ध्वनिफितीच्या माध्यमातून फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला होता का? मराठा समाजातील काहींना समाजापासून तोडण्याचे नियोजन होते का’’, असा सवाल जरांगेंनी केला. या प्रकरणात कोणाचाही सहभाग आहे, हे स्पष्ट झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..दबावाला बळी पडणार नाहीसमाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्तींना अनेकदा स्वतःच्याच लोकांकडून त्रास सहन करावा लागतो. चांगले काम केल्यामुळे बळी जाण्याची वेळ येत असेल. लबाडी, फितुरी आणि गद्दारी करून सोबत राहण्याची अपेक्षा केली जात असेल, तर अशा प्रवृत्तींना विरोध करणे गरजेचे आहे. सत्य काय आहे, ते समाजासमोर मांडणार असून कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असेही ते म्हणाले..शिंदेंकडून त्रास ही शोकांतिका‘‘उपमुख्यमंत्री शिंदे मराठा समाजातील नेते असल्याने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आम्ही जिवाचे रान केले. समाजातील माणूस मोठा झाला पाहिजे, या भावनेतून आम्ही त्यांना साथ दिली. आता त्यांच्याकडूनच त्रास सहन करावा लागत असेल, तर ही आमच्यासाठी शोकांतिका आहे’’, असे जरांगे म्हणाले..जरांगे म्हणाले....ध्वनिफीत प्रकरणात आमदार प्रसाद लाड, खासदार संजय राऊत यांचा संबंध नाही, आपल्याकडे वेगळे स्रोत.राजकीय नेत्यांनी अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून सावध राहिले पाहिजे. समाजात फूट पाडणाऱ्या, नेत्यांना एकमेकांविरोधात उभे करणाऱ्या प्रवृत्ती ओळखणे आवश्यक.कोणत्याही पक्षातील व्यक्तीने चूक केली, तर त्याला सोडता कामा नये.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे कौतुक, ते सत्य आहे ते बोलतात. त्यामुळे त्यांची देशात वेगळी ओळख..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.