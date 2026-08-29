Manoj Jarange Maratha Reservation : 'निर्णय झाला नाही तर मुंबईला येणार'; मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटीत बारावे आमरण उपोषण सुरू, सरकारला दिला थेट इशारा

-दिलीप दखणेवडिगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणासह प्रलंबित मागण्यांसाठी आमचा लढा सुरूच आहे. सरकार आमचा विश्वासघात करत आहे. मागण्या मंजूर होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार (Maratha reservation latest update) नाही. ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून, या नोंदी रद्द करण्याचे सरकार षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी आज शनिवारी (ता. २९) अंतरवाली सराटी येथे बारावे आमरण उपोषण सुरू (Manoj Jarange 12th hunger strike at Antarwali Sarati) केले..उपोषणस्थळी आगमन झाल्यानंतर समाजबांधवांनी मनोज जरांगे यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी गावातील ग्रामदैवत मारोती मंदिरात दर्शन घेतले आणि उपोषणाला सुरुवात केली. या वेळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व मंत्री संजय शिरसाट यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून मराठा समाजाचे नुकसान केल्याचा आरोप केला..कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नसल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. त्या वेळी ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. शिंदे यांचे नाव मोठे होऊ नये म्हणून सरकारमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या१. गावांमध्ये कुणबी नोंद सापडलेल्या व्यक्तींचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना सरकारने सूचना द्याव्यात.२. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत.३. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे. रद्द करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे तातडीने वितरित करावीत.४. सातारा, पुणे आणि कोल्हापूर संस्थानांच्या गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे.५. मराठा आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान दिले, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी देण्यात यावी.६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या परताव्याची रक्कम देण्यात यावी. व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.७. सारथीच्या योजना सुरू कराव्यात..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.'निर्णय झाला नाही तर मुंबईला येणार'अंतरवाली सराटी येथे सध्या उपोषण सुरू आहे. या उपोषणादरम्यान सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही मुंबईला येणार असून, मुंबईकरांनी आम्हाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. आमचे उपोषण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावरही होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.सरकारचा अध्यादेश निघाला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारवर विश्वास ठेवू नका; सरकारने आपली फसवणूक केली आहे, असा आरोप जरांगे यांनी केला.‘आम्हाला सातत्याने लढा उभा करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आमची मागणी समजून घ्यावी. आम्हाला टिकणारे आरक्षण द्यावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले..'मुंबईला याल का?'; उपस्थितांचा जल्लोष‘मुंबईत याल का?’ असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित जनसमुदायाला केला. त्यावर उपस्थितांनी मोठा जल्लोष केला. ‘मुंबईत जाऊ, वर्षा बंगल्यावर जाऊ; फडणवीससाहेब काही म्हणणार नाहीत,’ असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.‘मुंबईत येण्याचे ठरले की नोटिसा येतात. हुकूमशाही करणाऱ्या सरकारला समाज योग्य उत्तर देईल. अंतरवाली सराटीत मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत, तर मुंबईत येणार,’ असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.मराठा समाजातील आमदार, खासदार, मंत्री तसेच गावपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंतचे सर्व नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे. जे सहभागी होणार नाहीत, त्यांची समाज नोंद घेईल, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.