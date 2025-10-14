Laxman Hake: अन्यथा लक्ष्मण हाकेंना रस्त्यावर फिरू देणार नाही; मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा इशारा

छत्रपती संभाजीनगर : ‘स्वतःला ओबीसी नेता संबोधत असलेले लक्ष्मण हाके हे काही दिवसांपासून ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करत आहेत, इतकेच नव्हे तर महिलांविषयकही विविध विधाने करत आहेत त्यांनी ती तत्काळ थांबवावीत, अन्यथा हाकेंना रस्त्यावर फिरू देणार नाही’, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने सोमवारी (ता.१३) पत्रकार परिषदेत दिला..यासंदर्भात रमेश केरे म्हणाले, ‘‘लक्ष्मण हाके यांनी कायद्याचे अपूर्ण ज्ञान आणि घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास न करता केलेली वायफळ बडबड फक्त राजकीय स्वार्थासाठी आहे..ते जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण करत आहेत’’, असा आरोप करीत ‘मंत्री छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदावरून दूर करावे आणि विजय वडेट्टीवार यांचे घटनात्मक पद काढून घ्यावे’, अशी मागणीही केरे यांनी केली..तसेच २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयावरून चुकीचा प्रचार करून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांचा त्यांनी निषेध केला. ‘महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेचा असून, जातीभेद सहन केला जाणार नाही’, असे ते म्हणाले..Laxman Hake: बीडचा ओबीसी मेळावा रद्द पण दैत्यनांदूरमध्ये हाके काय बोलले? इथून पुढचा लढा....लवकरच होणार आरक्षण ऐक्य परिषदमराठा आणि ओबीसी समाजातील संघटना, तज्ज्ञ, अभ्यासक यांची आरक्षण ऐक्य परिषद लवकरच होणार आहे. ज्यांच्याकडे पैतृक किंवा महसूल पुरावे नाहीत, त्यांच्यासाठी केंद्र शासनाने आरक्षण मर्यादा वाढवावी म्हणून दिल्लीत उपोषण केले जाईल, असा इशारा केरे यांनी दिला. आरक्षणाबरोबरच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीचा निर्णय अमलात आणणे, तसेच प्रलंबित नियुक्त्या तत्काळ द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी राहुल पाटील, लक्ष्मण शिरसाट, विलास मालसुरे, मारुती नरोडे, मनीष जोगदंडे, गणेश शहाणे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.