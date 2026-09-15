छत्रपती संभाजीनगर

हदगावमध्ये उद्या मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र शिबिर

हदगावमध्ये उद्या मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र शिबिर
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हदगावमध्ये आज मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी शिबिर --- हदगाव, ता.१५ (बातमीदार) : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा-कुणबी समाजाच्या हितासाठी नवीन शासन निर्णयानुसार हदगाव मंडळासाठी मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर बुधवारी (ता. १६) सकाळी १० वाजता मंडळ कार्यालय, हदगाव येथे होणार आहे. महसूल विभाग, हदगाव मंडळ यांच्या वतीने आयोजित या शिबिरात नवीन शासन निर्णयानुसार अर्ज स्वीकारले जाणार असून, अर्जांची तात्काळ छाननी व पडताळणी केली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिबिरासाठी अर्जदारांनी ओळखपत्र (आधार कार्ड), रहिवासी दाखला, शाळा किंवा महाविद्यालयाचा दाखला, पालक किंवा पूर्वजांच्या जुन्या नोंदी अथवा दाखले, ७/१२ उतारा तसेच आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित कागदपत्रे सोबत आणावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मराठा-कुणबी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह शिबिरास उपस्थित राहून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभाग, हदगाव मंडळ यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

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