मुक्तिसंग्राम दिनी कडक बंदोबस्ताचा फटका

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धाराशिव ः मराठा आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना सोडविण्यासंबंधी पोलिसांशी चर्चा करताना आमदार कैलास पाटील.
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मराठा आंदोलक नजरकैदेत
पोलिस ठाण्यात आमदार पाटील येऊन बसल्यावर आंदोलकांना सोडले
सकाळ वृत्तसेवा ः
धाराशिव, ता. १८ : मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तणाव, आंदोलकांकडून काळे झेंडे दाखवण्याची शक्यता आणि संभावित आंदोलनांची चाहूल लक्षात घेता प्रशासनाने मराठा आंदोलकांना ताब्यात घेत नजरकैदेत ठेवले. त्यामुळे तणाव वाढला, अखेर आमदार कैलास पाटील यांच्या मध्यस्थीने आंदोलकांना सोडून देण्यात आले.
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मराठा आंदोलकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले होते. गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास पोलिसांनी मराठा आंदोलकांना त्यांच्या घरातून थेट आनंदनगर पोलिस ठाण्यात आणले आणि नजरकैदेत ठेवले. ही माहिती समजल्यानंतर मराठा बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकले आणि जरांगे पाटील यांचे आंदोलन स्थगित झाले असताना आणि पालकमंत्र्यांचे ध्वजवंदन शांततेत होत असताना आंदोलकांना नजरकैदेत का ठेवले, असा संतप्त सवाल केला.
दरम्यान, आमदार कैलास पाटील यांनी थेट आनंदनगर पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांचा विरोध डावलून त्यांनी आंदोलकांना बाहेर आणले.
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फोटो क्रमांक ः OSM26B07029