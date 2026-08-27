Kunbi Certificate Update : मनोज जरांगेंच्या उपोषणाआधी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! मराठवाड्यात 74 हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप; हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार किती अर्ज मंजूर?

छत्रपती संभाजीनगर : कुणबी प्रमाणपत्रांसह मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २९ ऑगस्टपासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला (Kunbi certificate latest update Maharashtra) आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. २५) विभागीय प्रशासनाकडून ऑनलाइन बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, गेल्या ३५९ दिवसांत मराठवाड्यात ७४ हजार १२४ कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप केल्याची माहिती देण्यात आली. .विभागीय आयुक्तालय प्रशासनाने मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी आलेले प्रलंबित अर्ज किती, याचेही सादरीकरण केले. दरम्यान, हा आकडा अगदीच अल्प असून अवैध ठरलेल्या प्रमाणपत्रांचीही संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर बैठकीदरम्यान शासनातर्फे २९ ऑगस्टपूर्वी जात प्रमाणपत्रांसाठी आलेले प्रलंबित अर्ज निकाल काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स.हैदराबाद गॅझेटिअरनुसारप्राप्त अर्ज : ३४४८प्रमाणपत्र वाटप : ३२५६नामंजूर अर्ज : ९७प्रलंबित अर्ज : १०६समिती स्थापनेपासून स्थितीप्राप्त अर्ज : ३, १३, ७७४प्रमाणपत्र वाटप : ३, १३, १४४नामंजूर अर्ज : ५२४प्रलंबित अर्ज : १०६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.