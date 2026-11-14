कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी बीड जिल्ह्यात विशेष मोहीम; १२ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान महसूल अभिलेख तपासणीचे नियोजन

कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १४ (बातमीदार): मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेला आता अधिक वेग आला आहे. राज्य शासनाच्या व निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या निर्देशानुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागासह बीड जिल्ह्यात १२ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जुने महसूल अभिलेख तपासण्यासाठी विशेष शोधमोहीम युद्धपातळीवर राबवली जात आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेचे जिल्ह्यात काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, मराठा जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र व्यक्तींना ठोस पुरावे उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणि अचूकता यावी, यासाठी प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबतच एक विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुचवलेले अभ्यासक प्रतिनिधी, जुन्या कागदपत्रांचे वाचन करणारे मोडी लिपीचे जाणकार आणि वंशावळ जुळवणारे तज्ज्ञ यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जुन्या आणि क्लिष्ट नोंदी शोधण्याचे काम अधिक सुलभ होणार आहे.
विशेष म्हणजे, बीड उपविभागांतर्गत येणाऱ्या बीड, गेवराई आणि शिरूर कासार या तालुक्यांमध्ये मागील काळात सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून जुने अभिलेख तपासण्याचे काम अतिशय वेगाने सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी दिली. अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मीक, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांच्याकडून या संपूर्ण मोहिमेवर नियंत्रण व समन्वय ठेवला जात आहे.
दरम्यान, नागरिकांकडे त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जुनी कागदपत्रे, वंशावळीचे पुरावे किंवा इतर कोणत्याही ऐतिहासिक नोंदी उपलब्ध असल्यास त्यांनी त्या प्रशासनासमोर सादर कराव्यात आणि अधिकृत माहिती देऊन या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.