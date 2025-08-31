छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation : मराठा आंदोलनात मैदानी खेळांचा उत्सव, गेवराईतील सिरसदेवीच्या आंदोलकांनी कबड्डी-खो-खो खेळून घेतला आनंद

Maratha Protest : गेवराईच्या मराठा आंदोलकांनी पारंपरिक खेळांच्या माध्यमातून मुंबईत आरक्षणासाठी अनोख्या शैलीत आंदोलन करत जनतेचे लक्ष वेधले.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने शनिवारी रविवारी मुंबईकरांना एक वेगळाच अनुभव पाहण्यास मिळाला. सरकारच्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करत गेवराईतील आंदोलकांनी थेट रस्त्यावर मैदानी खेळांचा डाव रंगवला. कधी घोषणाबाजी, कधी ठिय्या तर कधी खेळांच्या थराराने मुंबईचे वातावरण भारून गेले.

Marathwada
Maratha Reservation
Maratha Community
Protest

