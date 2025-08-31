Maratha Reservation : मराठा आंदोलनात मैदानी खेळांचा उत्सव, गेवराईतील सिरसदेवीच्या आंदोलकांनी कबड्डी-खो-खो खेळून घेतला आनंद

गेवराई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने शनिवारी रविवारी मुंबईकरांना एक वेगळाच अनुभव पाहण्यास मिळाला. सरकारच्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करत गेवराईतील आंदोलकांनी थेट रस्त्यावर मैदानी खेळांचा डाव रंगवला. कधी घोषणाबाजी, कधी ठिय्या तर कधी खेळांच्या थराराने मुंबईचे वातावरण भारून गेले. .शनिवारी दुपारी मुंबई महापालिकेसमोर गेवराईच्या सिरसदेवी गावातील आंदोलकांनी कबड्डीचा सामना खेळला. लाल मातीऐवजी थेट रस्त्यांवर खेळलेला हा सामना मुंबईकरांसाठी अनोखा अनुभव होता. "कबड्डी... कबड्डी..." च्या आरोळ्यांसह धावणारे तरुण, चपळाईने पकडून झुंजणारे खेळाडू आणि जयजयकार करणारे उपस्थित नागरिक यामुळे संपूर्ण परिसरात उत्सवमय वातावरण निर्माण झाले.एवढ्यावर न थांबता रविवारी दुपारी आझाद मैदान परिसरातील रस्त्यावर मराठा तरुणांनी खो-खो-चा डाव मांडला. ‘खो… खो…’ च्या आरोळ्या, पुढे सरसावणारे खेळाडू, झपाट्याने वळून झुंज देणारे प्रतिस्पर्धी यामुळे परिसरात प्रेक्षकांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. मुंबईतील गर्दीच्या रस्त्यावर थेट पारंपरिक खेळांचा हा थरार पाहून नागरिक थक्क झाले..खेळ पाहण्यासाठी आजूबाजूला थांबलेल्या लोकांनी टाळ्यांचा गजर करत आंदोलकांना दाद दिली. घोषणाबाजी आणि खेळ यांचा अनोखा संगम पाहून प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य आणि कौतुक दिसून आले. एका बाजूला आरक्षणासाठीचा संघर्ष तर दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक खेळांमधून दाखवलेली जिद्द – या दोन्ही गोष्टींनी आंदोलनाचा आत्मविश्वास दुणावला..सरकार कितीही अडथळे आणोत, आंदोलकांचा जोश मात्र अजिबात कमी झालेला नाही. उलट रस्त्यावरच्या खेळांनी आंदोलक अधिक उर्जावान बनवले. आंदोलकांच्या प्रत्येक जयजयकारात ताकद होती, प्रत्येक झुंजीत जिद्द होती आणि प्रत्येक हसऱ्या चेहऱ्यात आशेची नवी किरण होती..मराठा आरक्षण आंदोलन हे आता संघर्षापुरते मर्यादित न राहता उत्सवासारखे झाले आहे. खेळांमधून उलगडलेली मराठ्यांची ताकद, एकता आणि खेळाडूपणा यांनी या आंदोलनाला वेगळेच रूप दिले आहे. हा लढा केवळ हक्कासाठीचा नाही, तर परंपरा, संस्कृती आणि समाजाच्या सामूहिक जिद्दीचे दर्शन घडवणारा ठरतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.