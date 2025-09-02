Maratha Reservation : मराठा समाजास आरक्षण मिळाल्यानंतर तुळजाभवानी मातेची आरती, तुळजापूरात आनंदोत्सव

Maratha Reservation
तुळजापूर : मराठा समाजास आरक्षण मिळाल्यानंतर तुळजाभवानी मातेची आरती समाज बांधवांनी मंगळवारी ता.2 सायंकाळी केली. शहरात मराठा समाजास आरक्षण मिळाल्यानंतर छत्रपती शिवाजीमहाराज पुतळ्यापासून मोठी रॅली मराठा समाज बांधवांनी काढली.

