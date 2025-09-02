छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी लढ्याचा देगलूरमध्ये जल्लोष, गुलाल-फटाक्यांनी साजरा केला विजयोत्सव

Deglur Celebrates : देगलूर शहर आणि तालुक्यात मराठा आरक्षणाच्या यशानंतर फटाके, गुलाल, डिजे आणि पेढे वाटप करत समाजबांधवांनी उत्साहात विजय साजरा केला.
Maratha Reservation
Maratha ReservationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देगलूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुबंईतील आझाद मैदानावर गेल्या पाच दिवसापासुन सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर मंगळवारी (ता.२) रोजी सांयकाळी सर्वात मोठे यश मिळाल्याने देगलूर शहरासह तालुक्यातील गावा-गावात गुलाल उधळुन, फटाके फोडुन, एकमेकांना लांडु, पेढे भरवत, डिजे, ढोल, ताशे वाजवत मराठा समाज बांधवांनी मराठा आरक्षणाचा विजयीउत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा केला.

Loading content, please wait...
maratha grant karnatak
Manoj Jarange leadership
Maratha reservation protest
Celebration in Deglur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com