Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी लढ्याचा देगलूरमध्ये जल्लोष, गुलाल-फटाक्यांनी साजरा केला विजयोत्सव

देगलूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुबंईतील आझाद मैदानावर गेल्या पाच दिवसापासुन सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर मंगळवारी (ता.२) रोजी सांयकाळी सर्वात मोठे यश मिळाल्याने देगलूर शहरासह तालुक्यातील गावा-गावात गुलाल उधळुन, फटाके फोडुन, एकमेकांना लांडु, पेढे भरवत, डिजे, ढोल, ताशे वाजवत मराठा समाज बांधवांनी मराठा आरक्षणाचा विजयीउत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा केला. .मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडताच शहरातील मुख्य रस्त्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्यास समाजबांधवांनी पुष्पहार अर्पण केला. व नंतर शहरातील चौका, चौकासह ग्रामीण भागातील खानापूर ,देगाव ,कुशावाडी , सुगाव लिंगन केरूर ,रामपूर होटल, हाळी, क्षिरसमुद्र हाणेगाव मरखेल करडखेड धनगरवाडी, लोणी , शिळवणी, बेंब्ंरा, भायेगाव कावळागड्डा मुजळगा, इब्राहिमपूर सावरगाव यासह परिसरातील मराठा समाजबांधवांनी एकत्र येऊन गुलाल उधळत, फटाके फोडुन हा विजयोत्सव साजरा केला..यावेळी परिसरातील जेष्ठ, श्रेष्ठ, तरुणांनी, लहान मुला-मुलींनी डिजेवरील गाण्याच्या तालावर फुगड्या खेळत, एकमेकांना लाडु भरवत आरक्षणाचा विजयीउत्सव दणक्यात साजरा केला. मनोज जरांगे पाटलांच्या हैदराबाद गँझेट, सातारा गँझेटची अंमलबजावणी करा, मराठा आंदोलनात मुत्यु झालेल्या तरुणाच्या त्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी, मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्या यासह इतर सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्याने मराठा समाजबांधवाच्या चेहऱ्यावरील आनंद यावेळी ओसडुन वाहतांना दिसत होता. शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मराठा बांधवांनी एकमेकांना पेढे भरवत फटाके फोडुन जल्लोष साजरा केला..