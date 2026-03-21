Chhatrapati Sambhajinagar News: केशर आंब्याला अवकाळी पावसाचा फटका; उत्पादनात ६० टक्के घट

छत्रपती संभाजीनगर:अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे मराठवाड्याचा हापूस म्हणून ओळखल्या जाणारा केशर आंबा उत्पादक संकटात सापडले. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली. फळगळ झाली असून यंदा उत्पादनात सरासरी तब्बल ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता ज्येष्ठ फळबाग शास्रज्ञ भगवान कापसे यांनी व्यक्त केली. .यंदा दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या पावसामुळे आंब्याची फलोत्पादनाची प्रक्रिया उशिराने सुरू झाली. त्यातच आता आंबा पिकाचा मोहर ते फळधारणा हा महत्त्वाचा टप्पा सुरू असताना आलेल्या अवकाळी पावसामुळे फुलांचे नुकसान झाले आहे. यंदाच्या हंगामात २०२५ मध्ये मे महिन्यातच पावसाळा सुरू झाला. त्यामुळे गत हंगामात काही भागांत आंबा उशिराने उतरवला गेला..त्यामुळे पुढील हंगामाची मशागत, झाडांना पालवी फुटण्याची प्रक्रियादेखील उशिराने सुरू झाली. पुढे थंडीही १५ दिवस उशिरा सुरू झाली अन् ती कायम राहिली. त्यामुळे आंब्याचा मोहर व पोलन प्रक्रियेला पोषक वातावरण मिळाले नाही. त्यातच आता अवकाळी पावसाचाही फटका बसणार आहे. परिणामी, यंदा मराठवाड्याच्या आंबा उत्पादनात ६० टक्क्यांपर्यंत घट, तसेच आंब्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होईल. शेतकऱ्यांना एकरी ५ ते ६ टनामागे ९ लाखांपर्यंत उत्पन्न होते. यंदा मात्र उत्पादन घटून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसेल, असे चित्र आहे..मराठवाड्यात ६ हजार हेक्टरवर लागवडधाराशिव, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यात ६ हजार हेक्टरवर आंब्याचा लागवड झालेली आहे. यातील ९९ टक्के लागवड ही केसर आंब्याची आहे. येथून दरवर्षी पोषक वातावरण राहिल्यात ६० हजार मेट्रिक टन आंबा बाजारात येतो. मात्र, यंदा पालवी फुटण्यापासून ते फळ लागण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत हवामान पोषक नसल्याने उत्पादनात ६० टक्के घट होऊन २५ ते ३० हजार मे. टन आंबा बाजारात येईल. परिणामी, आंबा महाग होईल, असे संकेत भगवान कापसे यांनी दिले..कोकणात ८० टक्क्यांपर्यंत घट२०२५ मध्ये मे महिन्यापासूनच जोराचा पाऊस पडला. त्याने पावसाळा संपेपर्यंत उघडीप दिली नाही. यामुळे आंब्यांना पालवी फुटण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित झाली नाही. थंडीही उशिरा सुरू झाली. मोहरात नर फुलांचे प्रमाण अधिक तयार झाले. त्यामुळे परागीकरण व्यवस्थित झाले नाही. याचा सर्वाधिक फटका कोकणात बसला. येथे ८० टक्क्यांपर्यंत उत्पादनावर परिणाम होईल. यामुळे दरवर्षी जो ५ ते साडेपाच लाख मे. टन आंबा बाजारात यायचा त्यात यंदा ८० टक्क्यांपर्यंत घट होईल, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.मराठवाड्यात पिकणाऱ्या आंब्याच्या जातीकेसर, हापूस, लंगडा, तोतापुरी, नीलम, दशेरी, राजापुरी, हायब्रिडमध्ये रत्ना, आम्रपाली, मल्लिका..अवकाळीचा असा होईल दुष्परिणामगारपीट, ढगाळ व धुक्यामुळे भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव.भुरीमुळे अविकसित मोहर व फळे गळून पडतात.भुरीमुळे ३० ते ९० टक्क्यांपर्यंत आंब्याचे नुकसान.करपामुळे फळाचे देठ व मोहर काळवंडून सुकतो.देठ किंवा मोहर सुकल्यास मोठी फळगळ होते.