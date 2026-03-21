छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News: केशर आंब्याला अवकाळी पावसाचा फटका; उत्पादनात ६० टक्के घट

Crop Loss and Mango Fruit Drop: मराठवाड्यात केशर आंब्याला अवकाळी पावस, गारपीट व वादळी वाऱ्याचा फटका बसला. यंदा उत्पादनात सरासरी ६० टक्के घट, फळगळ वाढली. शेतकरी आर्थिक फटका सहन करीत आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar News

Chhatrapati Sambhajinagar News

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर:अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे मराठवाड्याचा हापूस म्हणून ओळखल्या जाणारा केशर आंबा उत्पादक संकटात सापडले. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली. फळगळ झाली असून यंदा उत्पादनात सरासरी तब्बल ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता ज्येष्ठ फळबाग शास्रज्ञ भगवान कापसे यांनी व्यक्त केली.

Related Stories

No stories found.