छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात पाणीटंचाईच्या झळा वाढू लागल्याने टॅंकरची संख्या आता ८५० वर गेली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही संख्या ५०६ वर होती. केवळ १२ दिवसांत म्हणजेच १६ नोव्हेंबरदरम्यान ती १४६ ने वाढली. याशिवाय तब्बल १ हजार ४९८ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनातर्फे शुक्रवारी (ता.२७) देण्यात आली. हिवाळ्यातच ५५० गावे, ३४७ वाड्या तहानलेल्या आहेत..यंदा ऐन पावसाळ्यात जून आणि जुलैअखेरपर्यंत चारशेवर टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. जुलैमधील शेवटचे चार-पाच दिवस वगळले, तर संपूर्ण महिना आणि ऑगस्टच्या पंधरवड्यातील काही दिवस अशा ३० हून अधिक, तर सप्टेंबरअखेर पावसाचा खंड तब्बल ६० दिवसांवर गेला होता. त्यामुळे पिकांचे ६० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली. खरीप हंगाम हातचा गेला. रब्बीबाबतच्या आशा धूसर आहेत. आता पाणी, चाऱ्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मराठवाड्यासह राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे..असे आहेत टॅंकरसंभाजीनगर जिल्ह्यातील १४९ गावे, ४१ वाड्यांना २१४ टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. जालन्यातील ९९ गावे, ४१ वाड्यांना १४७ टॅंकरने, बीडमधील २७४ गावे, २६५ वाड्यांना ४४९ टँकरने, तर धाराशिव जिल्ह्यातील १९ गावांना २९ टॅंकर, अशा एकूण ५५० गावांना, ३४७ वाड्यांना मिळून ८५० टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे..सहा जिल्ह्यांत अधिग्रहणावर भरसंभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन हिंगोली, नांदेड वगळून उर्वरित सहा जिल्ह्यांतील खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. २७ नोव्हेंबरच्या अहवालानुसार एकूण १४९८ विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर ९६, जालना १६५, परभणी ५०, बीड ३६३, लातूर ३८३, तर धाराशिव जिल्ह्यातील ४३९ विहिरींचा समावेश आहे..वाड्यांच्या संख्येतही वाढसध्या विभागातील ५५० गावांसह ३४७ वाड्यांना पाच शासकीय, ८४५ खासगी अशा एकूण ८५० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात टॅंकरची संख्या कमी होऊन ९६ वर गेली होती. १९ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा वाढ होऊन ती ११४ वर गेली. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत पुन्हा वाढ होऊन ती आता ५६० वर पोचली होती. त्यांनतर अवघ्या २० दिवसांत म्हणजेच २७ नोव्हेंबरअखेर ८५० वर पोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.