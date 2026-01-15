छत्रपती संभाजीनगर

Pangav fire: पानगावात दुकानाला भीषण आग; ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक, अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल..

Rural Maharashtra shop gutted in fire incident: पानगावातील विठाई ट्रेडर्सला लागलेल्या आगीत ५० लाखांचे नुकसान, अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल
A shop reduced to ashes after a massive fire incident in Pangav village.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
रेणापूर : पानगाव (ता. रेणापूर) येथे विठाई ट्रेडर्स या बिल्डिंग मटेरियलच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. भिंतीला होल पाडून पेट्रोल किंवा डिझेल टाकून दुकानास आग लावण्यात आल्याचा संशय असून, याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध रेणापूर ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

fire
Fire Accident
police case
fire brigade
fire case

