Pangav fire: पानगावात दुकानाला भीषण आग; ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक, अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल..

रेणापूर : पानगाव (ता. रेणापूर) येथे विठाई ट्रेडर्स या बिल्डिंग मटेरियलच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. भिंतीला होल पाडून पेट्रोल किंवा डिझेल टाकून दुकानास आग लावण्यात आल्याचा संशय असून, याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध रेणापूर ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

पानगाव-धर्मापुरी रस्त्यावर विठाई ट्रेडर्स हे दुकान आहे. मालक शिरीष चव्हाण हे सोमवारी (ता. १२) रात्री आठला दुकान बंद करून घरी गेले होते. मात्र, रात्री ११.३० ला दुकानाला आग लागल्याची माहिती त्यांना फोनवरून मिळाली.

त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता दुकान आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडल्याचे दिसून आले. आग आटोक्यात आणण्यासाठी रेणापूर नगरपंचायतीच्या अग्निशमन दलाशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, चालक उपलब्ध नसल्याचे समजले. अखेर लातूर येथील अग्निशमन दलाची गाडी बोलावण्यात आली.

तोपर्यंत संपूर्ण दुकान जळून खाक झाले होते. दुकानाच्या भिंतीला होल पाडून आत ज्वलनशील पदार्थ टाकून आग लावण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. घटनास्थळी नामदेव सारोळे, संदीप चव्हाण, एपीआय पाटील यांनी भेट देऊन पंचनामा केला.