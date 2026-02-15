Parbhani Elections : आमदार रत्नाकर गुट्टे यांच्या हट्टामुळे भाजपाला बहुमत हुकलं, मेघना बोर्डीकर यांचे प्रयत्न अपूर्ण

परभणी : परभणीच्या जिंतूर - सेलू विधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या भाजपाच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांना भाजपाने मंत्रीमंडळात स्थान दिले. मेघना बोर्डीकर यांना राज्यमंत्री पदासह परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पक्षाने मोठी संधी दिल्याने मेघना बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी झपाटून काम सुरू केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला. त्यामुळे कधी नव्हे ते जिल्ह्यात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाला मोठ यश मिळालं, जिंतूर व सेलूच्या 02 नगराध्यक्षसह जिल्ह्यात भाजपचे 34 नगरसेवक निवडून आले. त्यासोबतच सोनपेठ नगरपालिकेत परिवर्तन आघाडीचे पॅनल उभे करत सोनपेठ नगराध्यक्षासह 08 नगरसेवक पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी निवडून आणले..परभणी महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी भारतीय जनता पक्षाचे 37 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. अल्पसंख्यांक समाज तुलनेने जास्त असलेल्या परभणी महापालिकेत भाजपला अपेक्षित यश आलं नाही. पण भाजपने पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत 12 जागा जिंकल्या.परभणी जिल्हा परिषदेवर भारतीय जनता पक्षाची स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा चंग पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी बांधला. स्वतःच्या जिंतूर सेलू मतदारसंघासह जिल्हाभरातील प्रत्येक जागेवर तुल्यबळ उमेदवार पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी तयार केले. स्वतःच्या जिंतूर सेलू मतदारसंघासह गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात भाजपची ताकद असल्याने गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद गटावर पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केलं. गंगाखेड तालुक्यातील 7, पूर्णा तालुक्यातील 6 व पालम तालुक्यातील 4 जिल्हा परिषदेच्या जागेवर लढण्यासाठी तुल्यबळ उमेदवार बोर्डीकरांनी तयार केले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....पण ऐनवेळी गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे B फॉर्म स्वतःकडे मागितले. नगर परिषद व महापालिका निवडणूक यशवंत सेनेच्या माध्यमातून लढलेल्या आमदार रत्नाकर गुट्टे यांना दोन्ही निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवता आलं नसल्याने त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणूक भारतीय जनता पक्षाकडून लढण्याचा निर्णय घेतला आसं गंगाखेड मतदारसंघात बोलल जातंय. पक्षाचा सहयोगी आमदार असल्याने B फॉर्म चा हट्ट धरलेल्या आमदार गुट्टे यांना भाजपाला पक्षाचे B फॉर्म द्यावे लागले. पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना गंगाखेड, पालम व पूर्णा तालुक्यातील भाजपाचे B फॉर्म आमदार गुट्टे यांना देण्याच्या सूचना पक्षाने केल्या.पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी पक्षातील वरिष्ठांकडे आग्रह धरत गंगाखेड मतदारसंघातील काही जागा सोडवून घेतल्या. गंगाखेड मतदारसंघातील 17 पैकी 6 जागांवर बोर्डीकरांनी B फॉर्म दिले तर उर्वरित 11 जागांचे B आमदार गुट्टे यांना देण्यात आले. पूर्णा तालुक्यातील एरंडेश्वर व चुडावा, गंगाखेड तालुक्यातील धारासुर व गुंजेगाव तर पालम तालुक्यातील पेठशिवनी व चाटोरी गटाचे B फॉर्म पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी मध्यस्थी करून स्वतःकडे घेतले. मेघना बोर्डीकर यांनी दिलेल्या 6 उमेदवारांपैकी गंगाखेडच्या गुंजेगाव मधून करुणा कुंडगीर व धारासुर मधून शोभा कदम, पूर्णा तालुक्यातील चुडावा गटातून भरत घनदाट तर पालम तालुक्यातील चाटोरी गटातून भरत घनदाट आणि पेठशिवनी गटातून सविता मुरकुटे या विजयी झाल्या. तर बोर्डीकर यांनी B फॉर्म दिलेल्या एरंडेश्वर गटातून भाजपाच्या स्मिता कदम यांचा निसटता पराभव झाला. पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी उभे केलेले 6 पैकी 5 उमेदवार विजयी झाले तर एक उमेदवाराचा निसटता पराभव झाला. तर आमदार गुट्टे यांनी उभे केलेल्या भाजपच्या 11 उमेदवारांपैकी राणीसावरगाव गटातून अल्ताफ सय्यद, कोद्री गटातून पार्वतीबाई मुंढे, बनवस गटातून शांतीस्वरूप जाधव व महतापुरी गटातून कुशावर्ता पोले विजयी झाल्या. आमदार गुट्टे यांना दिलेल्या 11 जागांपैकी केवळ 4 उमेदवार विजयी झाले. 11 पैकी 07 उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.याच गंगाखेड मतदारसंघातून ठाकरे सेनेकडून विजयी झालेल्या मंगलाबाई रोकडे व इसाद गटातून शिंदे सेनेकडून विजयी झालेल्या सावित्रीबाई फड या भाजपाकडून लढण्याची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांना आमदार गुट्टे यांनी उमेदवारी नाकारली, मेघना बोर्डीकर यांनी शेवट पर्यंत प्रयत्न करून देखील B फॉर्म न मिळाल्याने या उमेदवारांना ठाकरे सेना व शिंदे सेनेचे B फॉर्म जोडावे लागले. तर वझुर, कावलगाव, गौर, ताडकळस या गटातून भाजपकडून निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना ऐनवेळी B फॉर्म न मिळाल्याने निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली व या ठिकाणी विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट न दिल्याने या जागा भाजपला गमवाव्या लागल्या.आमदार गुट्टे यांनी स्पर्धेत नसणाऱ्या स्वतःच्या समर्थकांना B फॉर्म देण्याचा हट्ट केल्याने 54 पैकी 24 जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला बहुमतापासून दूर रहावे लागले.पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्वतःच्या जिंतूर सेलू मतदारसंघातील 15 पैकी 11 जागा जिंकल्या, परभणी विधासभेतील 4 पैकी 1 तर भाजपची जास्त ताकद नसलेल्या पाथरी मतदारसंघात 18 पैकी 03 जागा भाजपाने जिंकल्या. पाथरी मतदारसंघात भाजपाने पहिल्यांदाच 13 जागा लढल्या त्यापैकी 3 जागा भाजपाने मिळवल्या तर माजीमंत्री सुरेश वरपुडकर यांनी कुटुंबातीलच 3 सदस्यांना शिंगणापूर, दैठणा व लोहगाव गटातून उमेदवारी दिल्याने भाजपच्या तीनही जागा पराभूत झाल्या..आमदार गुट्टे यांचा हट्ट व माजीमंत्री वरपुडकर यांच्यावर झालेल्या घराणेशाहीच्या आरोपामुळे 54 पैकी 24 जागा जिंकत परभणी जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाला 27 ही मॅजीक फिगर गाठण्यात यश आलं नाही. स्वबळावर जिल्हा परिषदेची सत्ता स्थापनेचे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे प्रयत्न धूसर ठरले. भाजपा मोठा पक्ष ठरला पण सत्ता स्थापनेसाठी कुबड्यांचा आधार घेण्याची वेळ भाजपावर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 