एमजीएमच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या
मदतीतून ‘आशीर्वादाची दिवाळी''
छत्रपती संभाजीनगर : महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी आणि मित्रपरिवाराने सामाजिक बांधिलकी जपत विशेष उपक्रम राबविला. या उपक्रमातून एकूण १ लाख ५७ हजार ८१३ रुपयांचा निधी संकलित करण्यात आला. या निधीतून बीड जिल्ह्यातील ५० गरजू शेतकरी कुटुंबांना किराणा साहित्य, गोशाळेतील जनावरांना चारा व पाण्याची व्यवस्था, अनाथ मुलांसाठी मदत तसेच वृद्धाश्रमासाठी जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक प्रा.डॉ. रवींद्र देशमुख यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. आसरडोह (ता. धारूर, जि. बीड) येथील सामाजिक कार्यकर्ते रविकिरण देशमुख यांनी तेथील परिस्थितीची माहिती देत मदतीचे आवाहन केले. त्यानंतर प्रा.डॉ. देशमुख यांनी समाजमाध्यमे आणि वैयक्तिक संपर्कातून केलेल्या आवाहनाला अवघ्या आठ ते दहा तासांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि दीड लाखांहून अधिक निधी जमा झाला. यातून आसरडोह येथील ५० गरजू शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये किमतीचे किराणा साहित्य देण्यात आले. यासाठी एक लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. अंबाजोगाई येथील पावनी गोशाळेला ३० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील भगवानबाबा बालिकाश्रमातील अनाथ मुला-मुलींसाठी २५ हजारांचे किराणा साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय मलेशिया येथे स्थायिक असलेले एमजीएमचे माजी विद्यार्थी गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वतःहून तेल, तांदूळ आणि पीठ असे जीवनावश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिले. हे साहित्य मातोश्री वृद्धाश्रमात वितरित करण्यात येणार आहे. मनीष जाजू यांनी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची तयारी दर्शविली.