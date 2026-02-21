MLA Kailas Patil : आमदार कैलास पाटील यांच्या निधीतून सोनेगावात 'स्वामी विवेकानंद अभ्यासिका'चे उद्घाटन

येरमाळा : धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचारदरम्यान प्रत्येक गावात मंदिरं बांधण्या ऐवजी अभ्यासिका उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता.त्यांनी प्रचारदरम्यान येरमाळा पत्रकार संघाचा हा उपक्रम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आवश्यक सुविधा गावातच उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने केला जाईल अभ्यासिका हा पत्रकार संघाचा संकल्प मतदार संघातील प्रत्येक गावात राबविण्याचा संकल्प त्यांनी विधानसभा निवडणुका प्रचारत प्रत्येक गावात बोलून दाखवला होता.त्यानुसार सोनेगाव येथे आमदार निधीतून पहिल्या ‘स्वामी विवेकानंद अभ्यासिका’ उभारण्यात आली आहे. आमदार कैलास पाटील यांनी दिलेल्या निधीतून ही सुविधा साकार झाली असून अभ्यासिकेचे उद्घाटन उत्साहात पार पडले..स्पर्धात्मक परीक्षांचे वाढते आव्हान आणि शहरांमध्ये जाऊन अभ्यास करण्याची वाढती गरज लक्षात घेता ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासिकेची मागणी होत होती. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मर्यादांमुळे शहरात राहून तयारी करणे कठीण जात होते.या पार्श्वभूमीवर गावातच अभ्यासासाठी सुसज्ज जागा उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.नवीन अभ्यासिकेत विद्यार्थ्यांसाठी प्रशस्त व स्वच्छ बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पुरेशी प्रकाशयोजना, वाचनासाठी अनुकूल वातावरण तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.नियमित देखभाल व स्वच्छतेची जबाबदारी स्थानिक स्तरावर निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .गावातच अभ्यासाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शहराकडे जाण्याचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. त्यामुळे अधिक वेळ अभ्यासासाठी देता येणार असून स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविण्याची संधी वाढणार आहे. ग्रामस्थांच्या मते, शिक्षण ही ग्रामीण विकासाची किल्ली असून अशा उपक्रमांमुळे गावातील विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.अन्न,वस्त्र,निवारा यांसह आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे सर्वसाधारण मत व्यक्त होत आहे. आमदार निधीतून दहा लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली ही अभ्यासिका ग्रामीण भागातील शैक्षणिक उन्नतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.अभ्यासिकेच्या माध्यमातून सोनेगाव परिसरातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.कार्यक्रमास स्थानिक पदाधिकारी, ग्रामस्थ,पालक व विद्यार्थी प्रवीण लाला पवार, नगरसेवक नाना घाडगे,उमेश सातपुते,आदित्य पवार,लक्ष्मण मुंडे, दयानंद थोरात, निलेश शिंदे, क्षीरसागर सर, अक्षय नाईकवाडी,अमोल जाधव,आबा वायकर आदींसह विद्यार्थी,युवक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..अभ्यासिकेची प्रेरणा येरमाळा पत्रकार संघामुळेयेरमाळ्यातील येरमाळा पत्रकार संघाने गावात अभ्यासिका उभारण्यासाठी निधी मिळावा म्हणुन मागणी केली.ग्राम विकास मंत्रालयाच्या मंजुर पन्नासलाख निधीतून दोन मजली अभ्यासिका, व्यायामशाळेचे काम अंतिम टप्प्यात असुन येरमाळा पत्रकार संघाच्या प्रेरणेतून मतदार संघाच्या प्रत्येक गावात आमदार निधीतुन अभ्यासिका उभारण्याचा माझा संकल्प आहे.त्याला जिल्हा नियोजन समिती, वित्त विभागाच्या सहकार्यातून दरवर्षी एका गावात आमदार निधीतुन अभ्यासिका उभारली जाईल.आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे-पाटील. धाराशिव,कळंब विधानसभा मतदार संघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.