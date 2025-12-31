छत्रपती संभाजीनगर

MLA Sanjana Jadhav : 'गुलाबी साडीतली आमदार, आशा सेविकांच्या रांगेतली 'आशा'; संजना जाधवांचा माणुसकीचा राजकीय संदेश

Maharashtra Politics Women Empowerment : आमदार संजना जाधव यांनी आशा सेविकांसोबत गुलाबी साडी परिधान करून पाहिला 'आशा' चित्रपट; संवेदनशील उपक्रमाची राज्यभरात चर्चा.
Maharashtra Politics Women Empowerment

Maharashtra Politics Women Empowerment

तुषार पाटील
Updated on

कन्नड : राजकारणात अनेक वेळा पद, प्रोटोकॉल आणि सत्तेचे अंतर स्पष्ट दिसते. मात्र कन्नडच्या प्रथमच विधानसभेत निवडून आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आमदार संजना जाधव यांनी हे अंतर पुसून टाकणारा एक अनोखा आणि संवेदनशील प्रयोग करून दाखवला आहे. गुलाबी साडी परिधान करून, अगदी आशा सेविकांसारख्याच वेशात त्यांनी दिलेला “मीही तुमच्यातलीच आहे” हा संदेश आज संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

