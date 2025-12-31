MLA Sanjana Jadhav : ‘गुलाबी साडीतली आमदार, आशा सेविकांच्या रांगेतली ‘आशा’; संजना जाधवांचा माणुसकीचा राजकीय संदेश

कन्नड : राजकारणात अनेक वेळा पद, प्रोटोकॉल आणि सत्तेचे अंतर स्पष्ट दिसते. मात्र कन्नडच्या प्रथमच विधानसभेत निवडून आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आमदार संजना जाधव यांनी हे अंतर पुसून टाकणारा एक अनोखा आणि संवेदनशील प्रयोग करून दाखवला आहे. गुलाबी साडी परिधान करून, अगदी आशा सेविकांसारख्याच वेशात त्यांनी दिलेला “मीही तुमच्यातलीच आहे” हा संदेश आज संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे..प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू यांच्या ‘आशा’ या चित्रपटाच्या निमित्ताने आमदार संजना जाधव यांनी कन्नड तालुक्यातील जवळपास २०० आशा सेविकांसाठी सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर येथील अंजली मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये विशेष चित्रपट प्रदर्शन आयोजित केले. हा संपूर्ण उपक्रम त्यांनी स्वखर्चाने पार पाडला. या कार्यक्रमातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, आमदार संजना जाधव या स्वतः गुलाबी रंगाची साडी परिधान करून उपस्थित राहिल्या. हीच ती साडी होती जी आशा सेविका त्यांच्या कामाच्या वेळी परिधान करतात. हा केवळ पोशाख नव्हता, तर एक भावनिक आणि सामाजिक प्रतीक होते. “आमदार असूनही मी तुमच्यातलीच आहे, तुमचे प्रश्न माझेच प्रश्न आहेत,” असा मूक पण ठाम संदेश त्यांनी दिला. .Sangli Election : सांगलीत भाजपची उमेदवारी यादी अजूनही गुलदस्त्यात; इच्छुकांमध्ये आशा आणि नाराजीचा संघर्ष.चित्रपटगृहात संजना जाधव या कोणत्याही विशेष आसनावर न बसता, आशा सेविकांसोबत एकाच रांगेत बसून ‘आशा’ चित्रपट पाहताना दिसल्या. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या आशा सेविकांचे संघर्ष, कष्ट, सामाजिक दबाव आणि त्यांच्या न दिसणाऱ्या जबाबदाऱ्या या चित्रपटातून उलगडताना अनेक सेविका भावूक झाल्या. या उपक्रमात आशा सेविकांच्या येण्या-जाण्याची संपूर्ण व्यवस्था, त्यांच्यासोबत स्नेहभोजन, तसेच थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या, अडचणी आणि अपेक्षा समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कोणताही राजकीय दिखावा न करता, साधेपणा आणि आपुलकीने हा कार्यक्रम पार पडला. ‘आशा’ हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील महिलांचे वास्तव अधोरेखित करतो. .त्याच अनुषंगाने संजना जाधव यांनी आशा सेविका म्हणजे केवळ कर्मचारी नाहीत, तर गावागावातील आरोग्य व्यवस्थेचा आत्मा असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रामीण महिलांचे जीवन, त्यांचे संघर्ष आणि त्यांच्याशी समरस होण्याचा हा उपक्रम म्हणजे एक प्रकारचे सोशल इंजिनिअरिंग ठरला आहे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष सहभागातून समाज समजून घेणाऱ्या त्या महाराष्ट्रातील पहिल्याच आमदार ठरत असल्याची चर्चा होत आहे. गुलाबी साडीच्या माध्यमातून दिलेला “मी तुमच्यातली आहे” हा संदेश आज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, राजकारणाला माणुसकीची जोड देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.