विद्युतप्रवाह पत्र्यात उतरल्याने मायलेकीचा मृत्यू

माजलगाव (जि.बीड) : विद्युत प्रवाह (Electricity) उतरलेल्या घराच्या पत्राला चिटकून मायलेकीचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना घटना किट्टी आडगाव (ता. माजलगाव) (Majalgaon) येथे रविवारी (ता.२३) सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास घडली. शशिकला शंकरराव फपाळ (वय ६५), सखुबाई शंकरराव फपाळ (वय ४५) अशी दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मायलेकीची नावे आहेत. तालुक्यातील (Beed) किट्टी आडगाव येथे फपाळ कुटुंब एका पत्राच्या शेडमध्ये (घरात) राहते. घरातील वायरिंगचे वायर कट होऊन विद्युतप्रवाह घराच्या संपूर्ण पत्रात उतरलेला होता; परंतु याची कल्पना घरातील कोणालाच नव्हती. सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास शशिकला फपाळ या बाहेरून दूध घेऊन घरात आल्या. (Mother And Her Daughter No More Due To Electric Short Circuit In Majalgaon Taluka)

यावेळी त्यांचा स्पर्श घराच्या पत्राला झाल्याने त्या चिटकल्या. हे त्यांची मुलगी सखुबाई फपाळ यांनी पाहताच आईला वाचवण्यासाठी जवळ गेल्याने त्याही चिटकल्या. दोन्ही मायलेकीच्या अंगात विद्युतप्रवाह उतरलेला असताना अचानक संपूर्ण घरालाच आग लागली. ग्रामस्थ त्यांना वाचवण्यासाठी धावले. परंतु तोपर्यंत आगीने घराला वेढले. या दुर्घटनेत वरील दोन्ही मायलेकीचा जागीच कोळसा होऊन मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती होताच पोलिस घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत आहेत.