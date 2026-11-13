कारची दुचाकीला जोराची धडक; एकजण गंभीर जखमी

कारच्या धडकेत दुचाकीचालक गंभीर जखमी
आष्टी, ता. १३ (बातमीदार) : नातेवाइकांकडील कार्यक्रम आटोपून दुचाकीवरून घरी परतत असताना लिंबोडी फाट्याजवळ भरधाव कारने दुचाकीला समोरून जोराची धडक दिल्याने एकजण गंभीर जखमी झाला. हा अपघात मंगळवारी (ता. दहा) रात्री अकराच्या सुमारास घडला. याप्रकरणी आष्टी पोलिस ठाण्यात कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सांगवी पाटण येथील मच्छिंद्र भाकरी यादव (वय ४९) हे मंगळवारी (ता. दहा) रात्री कुंभारवाडी येथे नातेवाईक सागर कोंडिबा ढोबळे यांच्या मुलाच्या नामकरण कार्यक्रमासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दुचाकी (क्र. एमएच १६ डीबी ६८३१) वरून गावाकडे परतत होते. रात्री अकराच्या सुमारास लिंबोडी फाट्याजवळ आले असता, धामणगावच्या दिशेने येणाऱ्या कारच्या (क्र. एमएच २३ बीएन ८१७१) चालकाने वाहन निष्काळजीपणे व भरधाव वेगात चालवत यादव यांच्या दुचाकीला समोरून जोराची धडक दिली. या धडकेत यादव हे दुचाकीवरून खाली पडले. त्यांच्या उजव्या पायाचे हाड व डाव्या हाताला फ्रॅक्चर झाले. अपघातानंतर घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांनी त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. जखमी मच्छिंद्र यादव यांचा मुलगा आकाश यादव (वय २६, रा. सांगवी पाटण) याने पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरून कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघातातील कार व दुचाकी कडा पोलिस चौकी येथे जमा करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस हवालदार भाऊसाहेब आसाराम आहेर करीत आहेत.
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