Chhatrapati Sambhajinagar: एमपीएससी औषध निरीक्षक परीक्षेत ६९.३३ टक्के उपस्थिती; स्पर्धा परीक्षा;शहरातील ३६ केंद्रांवर ३ हजार ५६९ उमेदवारांची दांडी.

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) औषध निरीक्षक, अन्न आणि औषधे प्रशासकीय सेवा गट-ब चाळणी परीक्षा २०२५ रविवारी (ता. २२) सकाळी ११ ते १२ या वेळेत शहरातील ३६ शाळा-महाविद्यालय केंद्रांवर झाली. या परीक्षेसाठी एकूण ११ हजार ६४० .उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ८ हजार ७१ (६९.३३ टक्के) उमेदवारांनी परीक्षा दिली, तर ३ हजार ५६९ उमेदवार अनुपस्थित राहिले..औषध निरीक्षकपदासाठी तब्बल दहा वर्षांनंतर परीक्षा होत असल्याने या परीक्षेत विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक होती. तांत्रिक प्रश्नांवर आधारीत या परीक्षेच्या पेपर पॅटर्नमध्ये औषधनिर्माण (फार्मसी) विषयावर आधारित प्रश्नांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. सामान्यज्ञानावरील प्रश्नांचे प्रमाण तुलनेने कमी होते;.तसेच विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची काठिण्य पातळी अधिक असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. औषधशास्त्राच्या प्रश्नांनी उमेदवारांना चांगलाच घाम फोडल्याचे उमेदवारांनी 'सकाळ'ला सांगितले. काही प्रश्न लांबलचक असल्याने वेळेचे नियोजन करणे आव्हानात्मक ठरल्याचे परीक्षार्थींनी म्हणाले..दरम्यान, शहरातील सर्व केंद्रांवर परीक्षेची व्यवस्था सुरळीत होती. कोणताही अनुचित प्रकार न घडता परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.