छत्रपती संभाजीनगर

जुनी पेन्शनसाठी २८ सप्टेंबरपासून धरणे

जुनी पेन्शनसाठी २८ सप्टेंबरपासून धरणे
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जुनी पेन्शनसाठी सोमवारपासून मुंबईत धरणे --- छत्रपती संभाजीनगर, ता. २२ : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघ आक्रमक झाला आहे. २५ सप्टेंबरपर्यंत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यातील २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेने मंगळवारी (ता. २२) दिली. या आंदोलनात जिल्ह्यातून सुमारे ७०० कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. धर्मवीर संभाजीराजे विद्यालयात जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियोजन बैठक झाली. बैठकीत मुंबई आंदोलनासाठी तालुकानिहाय व विभागनिहाय जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले. प्रत्येक शाळेतील पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत आंदोलनाचा संदेश पोचविण्यासह मुंबईला जाण्यासाठी प्रवास व उपस्थितीचे नियोजन करण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू होऊन नंतर टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढा व शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणीचे निवेदन दिले आहे. ---- एकत्र येण्याचे आवाहन सर्व संघटना, गट-तट बाजूला ठेवून पेन्शनच्या मागणीसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन गणेश पवार, शक्तिसिंग छानवाल, काकासाहेब जाधव, सुरेश पठाडे, दिलीप कुंदे, अनिल घायवट, विजय फरकाडे, भाई चव्हाण, शिवकुमार वाणी, अतुल घडामोडे, मनोज चव्हाण व संदीप बोराडे यांनी केले.

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