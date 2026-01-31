Naigaon News : देगलूर येथे कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्याने नायगाव येथील कार्यालयात गळफास घेऊन जीवन संपवले

नायगाव : जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग नायगाव येथे प्रतिनियुक्तीवर असलेले कनिष्ठ अभियंता विलास बल्लूरे यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातच पहील्या मजल्यावर गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना ( ता. ३१) जानेवारी रोजी सकाळी उघडकीस आली. कार्यालयाला आतून कुलूप लावलेले असल्याने चावी मागवण्यात आली पण सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत नातेवाईकांनी गेटचे कुलूप काढू दिले नसल्याने आत्महत्येच्या कारणाचा उलगडा झाला नाही. .नायगाव शहरातील पंचायत समितीच्या जुन्या इमारतीत जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागीय कार्यालय आहे. येथे कर्मचारी संख्या कमीच असल्याने दररोज एकदोन कर्मचारी किंवा साईडवर गेलेले अधिकारीच असतात. येथील कार्यालयात तांत्रिक अधिकारी नसल्याने देगलूर येथे कार्यरत असलेले सिव्हिल इंजिनिअर विलास बल्लूरे यांना प्रतिनियुक्तीवर नायगाव येथे काम करण्याचे आदेश मिळाले होते. मागच्या दोन तीन वर्षांपासून ते नायगाव येथे कार्यरत होते. येथील कार्यालयाची चावी बल्लूरे यांच्याकडे असायची. काही दिवसापूर्वी त्यांची पदोन्नती झाली असल्यानं त्यांनी मुळ नियुक्ती असलेल्या देगलूर येथेच काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मागच्या दोन तीन महिण्यापासून ते देगलूर उपविभागात कार्यरत होते त्यांना काम करण्यासाठी एरिया ठरवून दिलेला होता..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....असे असताना (ता. ३१ ) जानेवारी रोजी सकाळी नायगाव येथील कार्यालयातील पहिल्या मजल्यावर त्यांनी गळफास घेवून आत्महत्या केल्याची खळसळजनक घटना उघडकीस आली. शनिवार असल्याने कार्यालय बंद असल्याने फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही पण आजुबाजूला असणाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्याने घटनेची माहिती सर्वत्र पसरली पोलीस यंत्रणेसह बघ्यांची संख्या प्रचंड झाली होती. मात्र गेटची चावी नसल्याने गटे उघडता आले नाही. गेटची यायला बराच वेळ गेला. तोपर्यंत काही नातेवाईक आले त्यांनी गेट उघडू दिले नाही. पोलिसांनी गेट उघडण्याबाबत प्रयत्न केला पण कुटूंबासह अन्य नातेवाईकांनी कुलूप तर उघडू दिलेच नाही. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा हतबल झाली..सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मयत विलास बल्लूरे यांच्या नातेवाईकांनी कार्यालयाचे गेट उघडू दिले नसल्याने बल्लूरे यांच्या आत्महत्येचे ठोस कारण समोर आले नाही. कनिष्ठ अभियंता असलेले बल्लूरे यांची नियुक्ती देगलूर येथे असताना त्यांनी नायगाव येथील कार्यालयात येवून आत्महत्या का केली याबाबत गुढ वाढले आहे. या घटनेवर नायगाव पोलीस ठाण्याचे बिट जमादार साईनाथ सांगवीकर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.