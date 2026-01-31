छत्रपती संभाजीनगर

Naigaon News : देगलूर येथे कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्याने नायगाव येथील कार्यालयात गळफास घेऊन जीवन संपवले

Naigaon ZP junior engineer suicide case : नायगाव येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता विलास बल्लूरे यांनी कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर गळफास घेऊन आत्महत्या केली असून, नातेवाईकांनी गेट न उघडल्याने कारण अद्याप गूढ आहे.
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग नायगाव येथे प्रतिनियुक्तीवर असलेले कनिष्ठ अभियंता विलास बल्लूरे यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातच पहील्या मजल्यावर गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना ( ता. ३१) जानेवारी रोजी सकाळी उघडकीस आली. कार्यालयाला आतून कुलूप लावलेले असल्याने चावी मागवण्यात आली पण सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत नातेवाईकांनी गेटचे कुलूप काढू दिले नसल्याने आत्महत्येच्या कारणाचा उलगडा झाला नाही.

