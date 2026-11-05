छत्रपती संभाजीनगर

जिल्ह्यात केवळ ४२ हजार ५४० हेक्टरवर रब्बीची पेरणी

जिल्ह्यात केवळ ४२ हजार ५४० हेक्टरवर रब्बीची पेरणी
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जिल्ह्यात केवळ ४२ हजार ५४० हेक्टरवर रब्बीची पेरणी --- सकाळ वृत्तसेवा नांदेड, ता. ५ : जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामातील पेरणीला संथ गती मिळाली असून, ३ नोव्हेंबरअखेर ४२ हजार ५३९.९ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. गतवर्षीच्या अंतिम पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ १०.८८ टक्के आहे. जिल्ह्याचे रब्बी पेरणीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ३ लाख ३२ हजार ४१५ हेक्टर आहे. हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र २ लाख ४२ हजार ५१२ हेक्टर असून, आतापर्यंत २९ हजार ३४२ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. रब्बी ज्वारीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ३४ हजार ४०४ हेक्टर असून, ७ हजार ८ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. गव्हाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ४० हजार १५० हेक्टर असून, आतापर्यंत ४ हजार ५९१.२ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मक्याची पेरणीही अवघी १५६.८ हेक्टरवर झाली आहे. ---- गळीतधान्यांची पेरणीही पिछाडीवर करडई, तीळ, सूर्यफूल, जवस आणि मोहरी या गळीतधान्यांचे सर्वसाधारण क्षेत्र ६ हजार ९७९ हेक्टर असून, आतापर्यंत ७९३.१ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. अनेक भागांत पाण्याची उपलब्धता नसल्याने पेरणीवर परिणाम झाला आहे. ---- इसापूर धरणातून दोन आवर्तने रब्बी हंगामासाठी इसापूर धरणातून दोन आवर्तने सोडण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पहिले आवर्तन ३ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले असून, दुसरी आवर्तन नियोजित वेळेत सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी आठवड्यात जिल्ह्यातील रब्बी पेरणीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

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