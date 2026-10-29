गुलाम सादिक यांच्याकडून स्वच्छता विभागाचा पदभार काढला

डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा प्रकरण
भोवले; रावण सोनसळे नवे कारभारी
नांदेड, ता. २९ : नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील सहायक आयुक्त गुलाम सादिक यांच्याकडील स्वच्छता विभागाचा पदभार अखेर काढून घेण्यात आला. महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले असून, इतवारा क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त रावण सोनसळे यांच्याकडे स्वच्छता विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याच्या प्रकरणानंतर ही प्रशासकीय कारवाई झाल्याने महापालिका वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
गुलाम सादिक यांच्याकडे स्वच्छता विभागाचा पदभार होता. पदोन्नतीनंतरही त्यांनी सुमारे दोन वर्षे हा पदभार कायम ठेवल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत होता. दरम्यान, डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याच्या प्रकरणावरून लोकन्याय विकास आघाडीने थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणामुळे स्वच्छता विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांशी विविध मुद्द्यांवरून चर्चेत राहिलेले गुलाम सादिक यांच्याकडून स्वच्छता विभागाची जबाबदारी काढून घेण्याच्या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल म्हणून पाहिले जात आहे. आता रावण सोनसळे यांच्याकडे या विभागाची सूत्रे देण्यात आली असून, शहरातील स्वच्छता व्यवस्था, कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीच्या कामकाजाबाबत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.