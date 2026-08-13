छत्रपती संभाजीनगर

Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात

Nashik Ahmednagar Akkalkot Surat Chennai Highway : नाशिक-अहिल्यानगर-अक्कलकोट-सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी परंडा व तुळजापूरमधील ३१ गावांत भूसंपादन सुरू असून ४८१.३९ हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे.
Nashik Ahilyanagar Akkalkot Surat Chennai highway land acquisition

Nashik Ahilyanagar Akkalkot Surat Chennai highway land acquisition

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धाराशिव : नाशिक-अहिल्यानगर-अक्कलकोट-सुरत -चेन्नई महामार्गासाठी परंडा, तुळजापूर तालुक्यांतील ३१ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत ४८१.३९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले (Land Acquisition Update) आहे. अद्याप ६३.९६ हेक्टरचे भूसंपादन शिल्लक आहे.

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