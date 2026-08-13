Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात

धाराशिव : नाशिक-अहिल्यानगर-अक्कलकोट-सुरत -चेन्नई महामार्गासाठी परंडा, तुळजापूर तालुक्यांतील ३१ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत ४८१.३९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले (Land Acquisition Update) आहे. अद्याप ६३.९६ हेक्टरचे भूसंपादन शिल्लक आहे..परंडा तालुक्यातील २० आणि तुळजापूर तालुक्यातील ११ गावांतून अशा ३१ गावांतून ५४५.३५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करावयाचे आहे. या महामार्गाची जिल्ह्यातील एकूण लांबी ८१.२० किलोमीटर आहे. परंडा तालुक्यातील २० गावांमध्ये एकूण ३३ निवाडे करण्यात आले असून, त्यामध्ये २० मूळ व १३ अतिरिक्त, तुळजापूर तालुक्यातील ११ गावांमध्ये एकूण २० निवाडे झाले असून, त्यात ११ मूळ व नऊ अतिरिक्त निवाड्यांचा समावेश आहे..एकूण ५३ निवाड्यांनुसार, ४८१.३९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या निवाड्यांनुसार एकूण एक हजार ७९४ शेतकरी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये परंडा तालुक्यातील एक हजार १२८ तर तुळजापूर तालुक्यातील ६६६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. निवाड्यांनुसार एकूण २५७ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी २१२ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर झाली. आतापर्यंत १०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, ११२ कोटी रुपये अप्राप्त आहेत..Ratnagiri Bauxite Mining : पडवे बॉक्साईट खाण लिलावाला राज्य शासनाची मंजुरी; 300 हेक्टरवर होणार उत्खनन, खनिकर्म क्षेत्रासाठी नवे नियम लागू.ही अप्राप्त रक्कम भूमिराशी पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्राप्त १०० कोटीपैकी आतापर्यंत ६८ कोटी ७४ लाख रुपये मोबदला म्हणून ३५९ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला आहे. परंडा तालुक्यातील २२ कोटी १५ लाख रुपयांच्या मावेजा प्रकरणात प्राप्त आक्षेप अर्जांपैकी ४८ भू-धारकांच्या सहा कोटी २६ लाख रुपयांच्या मावेजा प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली असून हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे..त्रुटी पूर्ततेबाबत दिली माहितीतुळजापूर व परंडा तालुक्यांतील मोबदला मागणी अर्जाची छाननी केली असता काही प्रकरणांमध्ये कुळ, भोगवटदार वर्ग-दोन (प्रतिबंधित सत्ता प्रकार), बँक बोजाच्या नोंदी, सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र, मयत खातेदाराचे वारस आदी नोंदींमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आले आहे. अशा त्रुटीपूर्ततेच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ३६ कोटी ८३ लाख रुपयांची रक्कम समाविष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.