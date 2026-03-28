Chhatrapati Sambhajinagar: मासळीला वाढत्या उन्हाचा ‘चटका’; नाथसागरात मासे गेले खोलवर; मच्छीमारांचे आर्थिक गणित बिघडले

Rising Temperatures Affect Fish in Nath Sagar: नाथसागरातील मासळीच्या उपलब्धतेवर वाढत्या उन्हाचा मोठा परिणाम झाला आहे. मासे तळाशी जात असल्यामुळे मच्छीमारांना आवक कमी भेडसावते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठण: जायकवाडी प्रकल्पाच्या नाथसागर धरणातील गोड्या पाण्यातील ताज्या मासळीला खवय्यांची मोठी पसंती असली, तरी बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका सध्या मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. पहाटेचा गारठा आणि दुपारनंतर अचानक वाढणारा पारा यामुळे वातावरणात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, याचा थेट परिणाम मासळीच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. परिणामी, बाजारपेठेत मासळीची आवक लक्षणीय घटली आहे.

Related Stories

No stories found.