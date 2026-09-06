‘एनसीएमसी’च्या सक्तीतून जिल्ह्यातील प्रवाशांची तात्पुरती सुटका
महिलांना १४ सप्टेंबरपर्यंत मॅन्युअल तिकिटावरच मिळणार ‘हाफ तिकीट; ज्येष्ठांनाही आधार
------
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. ६ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना १ सप्टेंबर २०२६ पासून एनसीएमसी अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, कार्ड काढण्यासाठी आलेला तांत्रिक अडथळा, सर्व्हरवरील ताण आणि सध्या सुरू असलेले गणेशोत्सवाचे सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता एसटी प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांची होणारी गैरसोय आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी प्रशासनाने एनसीएमसी कार्डच्या सक्तीला तात्पुरती स्थगिती देत मुदतवाढ दिली आहे. विशेषतः महिलांना आता १४ सप्टेंबरपर्यंत मॅन्युअल पद्धतीने (कागदी तिकीट) सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार आहे. बीड जिल्ह्यातील सर्व आगार व्यवस्थापकांना याबाबत महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांकडून तत्काळ अंमलबजावणीचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
एसटी महामंडळाने रोखविरहित प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एनसीएमसी या स्मार्ट कार्डचा वापर १ सप्टेंबरपासून अनिवार्य केला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होताच बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात कार्ड मिळवण्यासाठी प्रवाशांची मोठी झुंबड उडाली. मात्र, अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे सर्व्हर डाऊन होणे, ओटीपी न येणे, कार्ड छपाईत येणाऱ्या अडचणी आणि वितरणातील गोंधळ यामुळे प्रवाशांना कार्ड मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या प्रश्नावर महिला प्रवाशांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या आणि याबाबतचे वृत्तही माध्यमांमधून सातत्याने प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या सर्व तांत्रिक अडचणींची दखल घेत प्रशासनाने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारा हा सुधारीत निर्णय जारी केला आहे.
------
नोंदणी पावतीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत मुभा
ज्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांनी ''एनसीएमसी'' कार्डसाठी आगारात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केली आहे, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही, अशा प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. अशा लाभार्थ्यांना त्यांची नोंदणी पावती वाहकाला दाखवून ३० सप्टेंबरपर्यंत जुन्याच पद्धतीने म्हणजेच मॅन्युअल तिकीट मिळवता येणार आहे. यामुळे नोंदणी केलेल्या पण कार्डची प्रतीक्षा करत असलेल्या हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
------
१४ सप्टेंबरपर्यंत सर्वांना मॅन्युअल तिकिटाचा पर्याय
सध्या एसटीच्या सर्व्हरवर प्रचंड ताण आल्यामुळे येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता, ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही अशा सर्व सवलतधारकांनाही १४ सप्टेंबरपर्यंत मॅन्युअल तिकिटावर सवलतीच्या प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. महिला सन्मान योजना (५० टक्के तिकीट सवलत) आणि ज्येष्ठ नागरिक सवलत या दोन्ही योजनांचे लाभार्थी या मुदतवाढीचा थेट फायदा घेऊ शकतील.
-------
गणेशोत्सव, विशेष योजना आणि ऑनलाइन आरक्षणाचे नियम
सध्या राज्यात गणेशोत्सवाचा मोठा उत्साह आहे. सणासुदीच्या काळात महिला व ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करतात. गणेशोत्सवासाठी अनेक भाविकांनी एसटीचे ग्रुप बुकिंग (गट आरक्षण) केले आहे. या ग्रुप बुकिंगमधील महिला व ज्येष्ठांना प्रवासादरम्यान एनसीएमसी कार्ड सक्तीचे असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, एसटी संगे तीर्थाटन या विशेष बस योजनेमध्येही १२ सप्टेंबरपर्यंत जुन्याच पद्धतीने मॅन्युअल सवलत लागू राहील. याव्यतिरिक्त, ज्या ज्येष्ठ नागरिक व महिलांनी आधीच ऑनलाइन तिकीट आरक्षित केले आहे, त्यांच्याकडे प्रवासाच्या वेळी एनसीएमसी कार्ड नसले तरी त्यांना त्यांच्या जुन्या तिकिटावर सवलतीचा प्रवास विनाअडथळा करता येईल.
-------
कार्डधारकांना मात्र कार्डद्वारेच तिकीट सक्तीचे
एसटी प्रशासनाने मुदतवाढ आणि दिलासा दिला असला तरी, एका नियमाबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे आधीपासूनच एनसीएमसी कार्ड उपलब्ध आहे आणि जे चालू स्थितीत आहे, त्यांना मात्र प्रवासादरम्यान त्या कार्डद्वारेच मशीनवरून तिकीट घ्यावे लागेल. त्यांच्यासाठी मॅन्युअल तिकीट दिले जाणार नाही. या संपूर्ण नवीन नियमावलीची आणि मुदतवाढीची अंमलबजावणी बीड जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये तत्काळ करावी, असे सक्त आदेश महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांकडून देण्यात आले आहेत.
-------
महिला प्रवाशांमधून निर्णयाचे स्वागत आणि समाधान
एनसीएमसी कार्ड १ सप्टेंबरपासून अचानक सक्तीचे केल्याने बीड जिल्ह्यातील महिला प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तासनतास रांगेत उभे राहूनही कार्ड मिळत नसल्याने आणि बसमध्ये सवलत नाकारली जात असल्याने एसटीच्या कारभारावर अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अनेकदा वाहक आणि प्रवाशांमध्ये शाब्दिक चकमकी उडत होत्या. परंतु, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटी प्रशासनाने परिपत्रक काढून १४ सप्टेंबरपर्यंत जी सरसकट मुदतवाढ दिली आहे, तसेच पावतीधारकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत जो वाढीव वेळ दिला आहे, त्यामुळे या गोंधळाला पूर्णविराम मिळाला आहे. या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील महिला आणि ज्येष्ठ प्रवाशांनी एसटी प्रशासनाच्या या समजूतदार भूमिकेचे मनमोकळे स्वागत केले असून, सणासुदीच्या काळात प्रवासातील मोठा विघ्न दूर झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या पावलामुळे प्रवाशांचा प्रवास आता खऱ्या अर्थाने सुखकर आणि तणावमुक्त होणार आहे.